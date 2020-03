In questo suo ultimo post sui social, Giulia De Lellis rischia seriamente di farsi male: l’influencer è caduta rovinosamente in terrazza, poi tranquillizza.

Un video davvero divertente, ma anche un po’ pericoloso, c’è da ammetterlo. Dopo aver mostrato dettagliatamente il suo allenamento sportivo in terrazza, Giulia De Lellis ha condiviso un video in cui si vede chiaramente che rischia di farsi davvero molto male. Fortunatamente, nulla di grave. Anzi, qualche istante dopo, accortasi anche della preoccupazione dei suoi fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto tranquillizzare tutti. Dicendo loro di stare bene. Ovviamente, senza alcun dubbio, lo spavento è stato davvero tanto. Ma cosa è successo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis rischia di farsi male in terrazza: poi il messaggio sui social

Dopo un duro allenamento sportivo in terrazza, Giulia De Lellis ha voluto giocare un po’ con una delle sue migliori amiche. E così entrambe, mantenendo tra le mani le classiche palle da fitness, hanno iniziato a correre una verso l’altro fino poi a scontrarsi. A ‘scontrarsi’, si. Perché se Alessandra, da una parte, è riuscita a mantenere perfettamente l’equilibrio. Giulia, dal canto suo, non ci è riuscita affatto. Cadendo rovinosamente per terra. Ecco il video in questione:

Insomma, in queste breve immagini, si vede chiaramente che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha seriamente rischiato di farsi male. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, sono stati davvero tantissimi i commenti dei suoi fan giunti a corredo del video per informarsi della salute. Ce ne sono davvero numerosi, pensate. C’è chi ha ironizzato sul momento. E chi, invece, si è letteralmente preoccupato. Inevitabile, quindi, l’intervento della De Lellis. Che, tramite un’Instagram Stories, ha voluto tranquillizzare i suoi fan.

‘Sto benissimo ragazzi’, scrive Giulia De Lellis. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, no?

Gli indizi con Andrea Damante

Questi video pomeridiani, però, hanno catturato l’attenzione anche per un altro motivo. Come raccontato in un nostro recente articolo, nelle ultime iG Stories di Giulia e di Andrea si intravederebbero ulteriori indizi che confermerebbero il loro ritorno di fiamma.