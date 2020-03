‘Live’, Clizia Incorvaia furiosa: “Mi alzo e me ne vado”, scintille in diretta con l’amante del suo ex marito Francesco Sarcina, Barbara D’Urso costretta a intervenire.

La puntata di ieri sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata dedicata, come sempre all’informazione sulla situazione attuale di emergenza dell‘Italia a causa del Coronavirus, con l’intervento in diretta di diversi esponenti del mondo politico e sanitario del nostro Paese. Ma non solo. Come tutti sanno, infatti, il programma condotto da Barbara D’Urso ha anche lo scopo di intrattenere il pubblico, regalando qualche momento di svago in un periodo tanto difficile per tutti. Nella seconda parte del programma, infatti, si è parlato di tv e gossip e in particolare di Grande Fratello Vip. In studio sono arrivati Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi, che hanno avuto un duro scontro con il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane. Poi si è passati a Clizia Incorvaia, che è intervenuta in diretta e ha avuto un confronto con l’amante del suo ex marito Francesco Sarcina, la giovane Grazia Sepe. Scintille tra le due donne, con Clizia che ha anche minacciato di abbandonare il collegamento: ecco cos’è successo.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati ormai da mesi, ma in queste settimane si è parlato molto di una relazione che il cantante avrebbe avuto durante il matrimonio con una ragazza di nome Grazia Sepe, la quale afferma di essere stata 4 anni con Sarcina mentre lui era sposato. Ieri la giovane ha affrontato, seppur in collegamento, Clizia Incorvaia: “Io non mi sentivo l’amante di Francesco, lui parlava anche con mia madre e non ci nascondevamo per strada”, ha più volte ribadito Grazia, dicendo che il cantante le aveva sempre parlato del suo matrimonio come di un fatto di gossip: “Mi diceva che era separato in casa”.

I toni però si sono alzati quando la Sepe ha ‘incolpato’ Clizia di non essersi mai accorta di niente: “Per me sei falsa, non è possibile”, ha detto, facendo andare su tutte le furie l’ex gieffina. “Io non parlo con una persona così ignorante. Mi fai pena! Se continui così mi alzo e me ne vado”, ha continuato a ripetere la Incorvaia, che è stata a un passo dall’abbandonare il collegamento. Anche Barbara D’Urso è stata costretta a intervenire per calmare le acque.

“Tu non sei una madre e non sai cosa significa combattere col sangue per i propri figli, perciò non permetterti di giudicare la mia vita!”, ha chiuso Clizia, che ha ricevuto gli applausi di tutti gli altri ospiti in collegamento.