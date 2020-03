A due settimane di distanza dalla sua positività, Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus: a comunicarlo è una nota ufficiale di Mediaset.

Era risultato positivo al Coronavirus insieme a sua madre Felicita, Piero Chiambretti. Ebbene si. Tra i diversi nomi di personaggi pubblici che, in queste ultime settimane, hanno contratto il Covid-19, è spuntato anche il nome del conduttore de La Repubblica delle Donne. Ricoverato al Mauriziano di Torino, il buon Chiambretti continuava a riversare in buone condizioni. Nonostante, infatti, il contagio dal virus cinese, come ci ha fatto sapere Iva Zanicchi, Piero non è mai stato in pericolo di vita. A differenza, purtroppo, di sua madre. Che, pochissimi giorni fa, è venuta mancare. Tuttavia, alcune ore fa, è arrivata una notizia davvero splendida a riguardo: Piero Chiambretti è guarito. A riferirlo è l’azienda Mediaset. Che, tramite un comunicato ufficiale, ha reso pubblica questo fantastico annuncio.

Piero Chiambretti guarito dal Coronavirus: splendida notizia

Sono passate circa un paio di settimane quando, sul web, è impazzata la notizia che Piero Chiambretti, insieme a sua madre, era risultato positivo al Coronavirus. Da quel momento, vi abbiamo sempre tenuto aggiornati sulle sue condizioni di salute. Non soltanto, infatti, Iva Zanicchi aveva tranquillizzato tutti i fan del conduttore televisivo, ma anche Barbara D’Urso aveva spiegato dettagliatamente ogni minima cosa. Tuttavia, pochissime ore fa, è arrivata una notizia davvero splendida. E a darla è la stessa azienda per cui lavoro Piero. Parliamo, quindi, di Mediaset. Sul sito ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese, è stato pubblicato un comunicato stampa ufficiale in cui si informa tutti i telespettatori che il presentatore de La Repubblica delle Donne è finalmente guarito dal Covid-19. Una notizia davvero splendida e che, diciamocela tutta, era tanto attesa.

‘È finalmente tornato a casa. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza’, si legge in questo comunicato ufficiale. Che, tra l’altro, riporta anche le parole del conduttore. ‘Sono guarito, ho due tamponi negativi’, dice Piero Chiambretti non perdendo affatto occasione di poter ringraziare tutte le persone che, in queste due e lunghe settimane, lo hanno assistito.