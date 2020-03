Uomini e Donne, le ultime novità: parla Raffaella Mennoia

Uomini e Donne, le ultime novità sul’amata trasmissione di Canale 5: parla Raffaella Mennoia.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche i palinsesti dei nostri canali tv. Tantissime trasmissioni sono state momentaneamente sospese, fino a data da destinarsi. Tra queste, anche Uomini e Donne, il seguitissimo programma del pomeriggio di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è stata interrotta bruscamente e alcune puntate già registrate non sono state trasmesse. In tanti si chiedono cosa accadrà e quando Uomini e Donne tornerà in onda. Nelle sue ultime stories di Instagram, l’autrice Raffaella Mennoia ha parlato ai fan del programma, raccontando anche le ultime novità sulla nuova edizione di Temptation Island. Ecco cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, le ultime novità della trasmissione: parla l’autrice Raffaella Mennoia, e su Temtpation Island…

Come tante altre trasmissioni tv, anche Uomini e Donne è stata sospesa a causa della gravissima emergenza sanitaria scoppiata in Italia. Il programma di Maria De Filippi è uno dei più seguiti, soprattutto dai giovani, che si chiedono quando potranno rivedere le avventure sentimentali dei loro beniamini. Alcune puntate già registrate non sono ancora andate in onda, ma, come precisato da Raffaella Mennoia qualche giorno fa, non è ancora chiaro quando saranno trasmesse. Ma, proprio qualche ora fa, il braccio destro di Maria De Filippi ha parlato nuovamente attraverso il suo profilo Instagram, aprendo proprio l’argomento ‘Uomini e Donne’. Ebbene, Raffaella ha voluto soddisfare la curiosità dei fan che le chiedono cosa va a fare ogni giorno agli studi Elios. Oltre ad occuparsi di Amici, la Mennoia spiega che Uomini e Donne non si è certo fermato. E attenzione, lo stesso vale per l’amatissimo reality dedicato alle coppie, Temptation Island: “Noi stiamo continuando a lavorare, sia per Uomini e Donne, che per i casting di Temptation Island. Stiamo lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente.” L’autrice racconta che una parte di redazione si occupa dei casting di Temptation Island, coppie e single, e un’altra parte si occupa dei casting di Uomini e Donne.

Insomma, la squadra di Maria De Filippi non si ferma! Ed è pronta ad organizzare le nuove stagioni di alcuni dei programmi più amati della tv. E a voi, quanto mancano le avventure del Trono Classico e del Trono Over? Ma, soprattutto, i temutissimi falò di Temptation?