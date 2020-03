Nuovo scontro all’interno della casa del GF Vip tra Sossio Aruta ed Antonio Zequila: cosa è successo tra i due leader di questa quarta edizione.

Sembrava che le acque si fossero calmate tra Antonio Zequila e Sossio Aruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, eppure non è affatto così. Pochissimi istanti fa, tra i due, infatti, c’è stata un’altra discussione. Ovviamente, i toni non sono stati affatto accesi, sia chiaro. In occasione della semifinale, il clima all’interno della casa di Cinecittà è abbastanza disteso e, quindi, si cerca di rispettarlo alla grande. Tuttavia, all’attore salernitano non ha affatto gradito un gesto compiuto dall’ex cavaliere di Uomini e Donne e non ha affatto perso occasione di dirglielo senza peli sulla lingua. Come mostrato da questa ultima clip condivisa sul sito ufficiale del programma, tra i due campani c’è stato un inevitabile botta e risposta. Durante il quale, come dicevamo, Antonio non ha potuto affatto nascondere cosa lo ha ferito. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, scontro tra Antonio e Sossio: cos’è successo

Stando a quanto si evince da questo ultimo video condiviso sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che Antonio Zequila ci sia rimasto parecchio male per una poesia che, in tono ironico e scherzoso, Sossio Aruta avrebbe scritto nei suoi confronti. In suddetto messaggio scritto sulla lavagnetta dato in dotazione della produzione, l’ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe espresso la sua volontà di voler vincere il reality. Una volta giunto in finale come primo concorrente, il campano vorrebbe provare la gioia di trionfare in questa quarta edizione. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che, a detta di Antonio, Sossio avrebbe utilizzato delle parole poco piacevoli per descrivere il suo rivale ‘leader’. È proprio per questo motivo che, dopo aver preso coscienza di quanto stesse accadendo, ha chiesto al buon Aruta di cancellare la poesia.

‘Non è una bella cosa, te lo dico francamente. Non mi piace molto’, dice Antonio Zequila a Sossio Aruta che, nel frattempo, è intento a farsi una doccia. A nulla sono valse le giustificazioni dell’ex calciatore legate alla rima, l’attore salernitano è inamovibile: il compagno di Ursula Bennardo deve cancellare la poesia.