Barbara D’Urso, sui social spunta una foto ricordo: “Carmelita e mamma”, il post della conduttrice di Pomeriggio 5 non è passato inosservato.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Parliamo di Barbara D’Urso, che ogni giorno tiene compagnia a milioni di italiani con le sue trasmissioni. Nonostante l’emergenza Coronavirus, la conduttrice è ancora in onda con Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso. Un amore ricambiato, quello tra Barbara e il suo pubblico, questo è certo. La conduttrice partenopea non dimentica mai di ringraziare i telespettatori per l’affetto dimostrato giorno dopo giorno. Pubblico con il quale la D’Urso si tiene in contatto non solo attraverso la tv. Proprio così, la conduttrice di Canale 5 è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da ben 2,6 milioni di followers. Ed è proprio con loro che, molto spesso, Barbara ama condividere scatti del suo passato. Come quello apparso sul suo profilo proprio qualche ora fa: nella foto in bianco e nero, vediamo Barbara da bambina. Accanto a lei, la sua amata mamma. Diamo un’occhiata al post che ha emozionato Instagram.

Barbara D’Urso, sui social spunta una foto ricordo con la mamma: “Martedì vintage”

Sono tanti i vip che, attraverso i social, amano condividere i propri ricordi con i fan. È quello che ha fatto anche Barbara D’Urso proprio poco fa, sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la conduttrice Mediaset ci mostra la sua versione ‘mini’, ma , nello scatto pubblicato oggi, Barbara è in compagnia della sua mamma. “Martedì vintage“, scrive la D’Urso nella didascalia al post. Un post che non è passato inosservato: in pochissimo tempo, una pioggia di commenti e likes ha invaso lo scatto. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, un ricordo davvero dolcissimo, quello pubblicato da Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram. “Oggi Carmelita e mamma”, scrive la conduttrice, aggiungendo tre cuoricini rossi. E, tra i tanti commenti apparsi sotto il post, spunta anche quello dell’amico e opinionista delle sue trasmissioni, Filippo Nardi:

L’ex gieffino sottolinea come, negli anni, l’espressione di Carmelita non sia affatto cambiata. In tanti hanno lasciato parole affettuose a Barbara, che si conferma una delle conduttrici più seguite del momento, anche sui social. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della regina di Pomeriggio 5? Non ve ne pentirete!