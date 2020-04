Alvin ritorna in Tv: questo è lo spendido annuncio che, pochissime ore fa, il conduttore televisivo e radiofonica ha dato a tutti i suoi sostenitori.

È passato meno di un anno da quando, insieme ad Ilary Blasi, Alvin è stato al timone della nuova versione di Giochi senza Frontiere. Insieme alla bellissima moglie di Francesco Totti, il conduttore televisivo e radiofonica è stato la colonna portante di Eurogames. Conquistando praticamente tutti con la sua simpatia e la sua solarità. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan una notizia davvero fantastica: ritorna in Tv. Ebbene si. Dopo il ruolo da inviato per L’Isola dei Famosi e conduttore di Eurogames, Alvin sarà al timone di un nuovo game show davvero imperdibile. E, come dicevamo, a svelare ogni minimo dettaglio è il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Alvin ritorna in tv: lo splendido annuncio su Instagram

Inizialmente come speaker radiofonico, Alvin, molto presto, si è lasciato conoscere ed apprezzare anche come conduttore. Non soltanto, infatti, ha dimostrato le sue ampie doti come inviato in Honduras de L’Isola dei Famosi, ma anche come timoniere di un programma televisivo. Perché, ammettiamolo, Alvin vanta di una simpatia più unica che rara. È uno dei classici conduttori che sa intrattenere il pubblico davvero alla grande. Sarà proprio per questo motivo che, a pochi mesi dalla finale di Eurogames, gli è stato affidato un nuovo show televisivo. Ebbene si. Avete letto bene. Alvin ritorna in Tv! Una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altro, ha voluto dare in prima persona sul suo canale social ufficiale.

‘Finalmente si intravede la luce. Tra le altre novità, ve lo posso finalmente dire: a settembre torna Bring The Noise’, queste le parole di Alvin a corredo di questa immagine condivisa sul suo canale social ufficiale. Una notizia, quindi, chiaramente splendida. Ma che lascia chiaramente intendere che, oltre a questa novità, ce ne saranno tante altre ancora che, purtroppo, al momento non possiamo conoscere. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post è stato subissato di numerosi commenti che, appena appresa la notizia, hanno espresso tutto il loro entusiasmo.

Avete mai visto sua moglie?

Sapete che Alvin è sposato? Ebbene si. Dal 2004, il conduttore televisivo è felicemente sposato con Kali Wilkes. La coppia si ama davvero alla follia, c’è da ammetterlo. Lo si deduce chiaramente dai numerosi scatti che, soprattutto la bella britannica, è solita condividere sul suo canale social.