GF VIP 4, cresce la tensione nella casa: “Un’altra litigata”

Si avvicina la semifinale del GF VIP 4 e cresce la tensione nella casa: “Prevedo un’altra litigata”, ecco chi ha pronunciato queste parole

Questa sera andrà in onda la semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia sono rimasti pochi concorrenti, ma nella puntata di stasera saranno letteralmente dimezzati. È in arrivo, infatti, una tripla eliminazione per decretare ufficialmente i finalisti della quarta edizione del reality show. Sarà dunque una puntata scoppiettante, da non perdere assolutamente. La prima eliminazione sarà decretata tra Patrick Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. I tre concorrenti sono al televoto e uno di loro dovrà abbandonare la casa. Zequila è stato un autentico protagonista di questa quarta edizione del reality show, ma questa sera rischia molto contro due concorrenti molto forti al televoto. Er Mutanda, nel frattempo, continua il suo duello a distanza con Sossio Aruta.

GF VIP 4, cresce la tensione: “Prevedo un’altra litigata”

Mancano poche ore alla semifinale del Grande Fratello Vip e la tensione si taglia con il coltello. Ieri sera c’è stata un’altra lite molto accesa tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Tra i due concorrenti campani sono volate parole grosse e gli altri inquilini della casa sono stati costretti ad intervenire. Aruta, in settimana, ha battibeccato anche con Zequila, che stavolta ha voluto mantenere la compostezza. Gli scherzi al buon Antonio, però, sono andati avanti per tutta la settimana, nonostante la sua indifferenza. Questa sera, lo scontro tra Sossio e Antonio sarà sicuramente uno degli argomenti della puntata. L’ex concorrente di Temptation Island Vip, discutendo con Patrick e Paolo in giardino, ha dichiarato: “Questa sera prevedo un’altra litigata“. Sossio, infatti, è sicuro che Antonio non prenderà bene gli scherzi fatti dagli altri coinquilini ed ha aggiunto “Se esce poi…“.

Ricordiamo che Sossio è stato il primo finalista della quarta edizione del reality show e di conseguenza questa sera non sarà a rischio eliminazione. L’altro finalista è Aristide Malnati.