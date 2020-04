Amici 19, attimi di tensione in casetta: Javier va via

Attimi di tensione nella casetta di Amici 19: il ballerino Javier Rojas ha discusso con Giulia e Gaia ed ha abbandonato la casetta

Tutto pronto per la finale della diciannovesima edizione del serale di Amici. I quattro finalisti sono stati decretati. Nella scorsa puntata, Nyv ha dovuto abbandonare il talent show. I quattro allievi giunti sino all’ultima puntata sono: le due cantanti Gaia e Giulia e i due ballerini Javier e Nicolai. La finale andrà in onda venerdì in prima serata su Canale 5. Nello studio ovviamente non ci sarà il pubblico. Non mancheranno, invece, i giurati, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, coadiuvati da Alessia Marcuzzi. Presenti anche i professori di canto e danza e il VAR, composto da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. Chi vincerà la diciannovesima edizione del talent show? La favorita pare sia Gaia Gozzi, cantante reduce da un’esperienza ad X Factor. Nella categoria ballo, invece, sarà guerra aperta tra Javier e Nicolai. Tra i due c’è un’aspra rivalità, anche se negli ultimi giorni pare sia tornato il sereno tra i due.

Amici 19, attimi di tensione nella casetta: protagonista ancora Javier

Oggi pomeriggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del daytime del talent show di Maria De Filippi. La finale si avvicina e l’ansia sale. Nella puntata odierna, gli animi nella casetta si sono accesi. Nei giorni scorsi, infatti, il ballerino Javier aveva chiuesto alla produzione di poter parlare con la sua ex fidanzata. Questa, però, aveva rifiutato e lui le aveva fatto recapitare una lettera con scritto: “Come stai? Perdonami“. Qualche giorno dopo, però, il ballerino cubano ha voluto incontrare anche Talisa, ex ballerina del talent show e sua attuale fidanzata. Nella puntata odierna è stato comunicata al ballerino la risposta della sua ex fidanzata. Le parole della ragazza probabilmente avranno scosso il cubano, che ha attaccato Giulia e Gaia, colpevoli, secondo lui, di aver difeso Talisa in quella occasione. Le due cantanti ovviamente non hanno abbozzato all’accusa del ballerino ed hanno replicato in modo molto duro. Javier, stanco di ricevere critiche da parte delle due compagne di avventura, si è arrabbiato ulteriormente, ha aperto la porta ed ha abbandonato la casetta. La reazione del cubano, però, è durata solo pochi minuti: Rojas, infatti, è subito rientrato in casetta ed ha chiesto a Gaia e Giulia di non tornare sull’argomento. Le due cantanti, invece, hanno continuato ad attaccare il ballerino, dichiarando: “A te non interessa nulla di entrambe“.

La discussione arriva in un momento molto delicato della gara. Il comportamento del ballerino potrebbe influire sul televoto finale.