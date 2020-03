Coronavirus, Nicola Porro da una splendida notizia a tutti i suoi followers: ‘Sono ufficialmente guarito’, l’annuncio ufficiale sui social

Splendide notizie per gli Italiani negli ultimi due giorni, la lotta al coronavirus che ormai da 4 settimane ci costringe in casa sta iniziando a dare i suoi frutti. Il virus non guarda davvero in faccia a nessuno e tra i contagiati tanti sono anche i volti noti al mondo dello spettacolo. Tra questi i giornalisti e conduttori Nicola Porro e Piero Chiambretti, entrambi però finalmente riescono a tirare un sospiro di sollievo. Mentre Chiambretti è stato costretto ad un ricovero in ospedale, dove purtroppo ha perso la madre, Porro non ha avuto la necessità di un ricovero e ha trascorso le settimane di quarantena nella sua abitazione. Il conduttore in questo periodo ha colto l’occasione per continuare ad essere attivissimo sul suo profilo Instagram, dove condivideva quotidianamente dei video d’informazione e non solo! L’uomo si anche spesso dilettato in cucina, con ricette semplici e veloci, tra una risata e una battuta. Probabilmente è stato un modo non solo per tenere compagnia ai propri followers, ma anche per sentirsi in compagnia attraverso i loro commenti.

Coronavirus, Nicola Porro: ‘Sono ufficialmente guarito’, l’annuncio sui social

Finalmente anche per Nicola Porro sono arrivati tempi migliori, dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus l’uomo è rimasto isolato nella propria abitazione per molti giorni. Fortunatamente le condizioni di salute dell’uomo sono state abbastanza buone, da non richiedere un ricovero in ospedale. Come spesso ha spiegato l’uomo è stato difficile rimanere completamente isolato da tutto e tutti, ma ovviamente è stato necessario per la sua incolumità e soprattutto quella degli altri. Però qualche ora fa la splendida notizia, finalmente non è più affetto da Covid 19. Come sappiamo per avere questa certezza vanno effettuati due tamponi, a distanza di alcuni giorni e solo se entrambi risultino essere negativi allora ci si può ritenere guariti. La contentezza dell’uomo è stata ovviamente tanta e tangibile dal volerlo condividere immediatamente con tutti.

Come ha scritto sotto il suo post, adesso è finalmente guarito e può sentirsi non solo più sollevato, ma può fare qualche passo per fare la spesa in autonomia. Il senso di liberazione deve essere stato davvero enorme e non possiamo che augurarci che siano sempre più le persone a provare questa sensazione e che presto la nostra vita possa tornare alla normalità.