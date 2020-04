Simona Ventura: “Dopo un mese di quarantena la mia vita è stravolta”

Oggi Simona Ventura compie 55 anni, ma per festeggiare ha scritto un messaggio forte ai fan, pieno di speranza, ma consapevolezza.

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti. Indistintamente. Al di là di ogni razza, religione, credo, lavoro, stipendio. I personaggi famosi come la gente comune, sono vicini in questo momento difficile. Tutti a casa e anche Simona Ventura, che oggi celebra il suo compleanno, ha fatto una lunga riflessione sul momento che stiamo vivendo. Senza far riferimento diretto al suo compleanno (oggi la Ventura compie 55 anni) se non per un hashtag, la Simo Nazionale ha voluto condividere con i suoi followers un messaggio di speranza e di forza, ma non senza capire come le cose siano cambiate oggi.

La quarantena di Simona Ventura

Simona Ventura racconta che, prima dell’inizio della quarantena, in occasione del suo cinquantacinquesimo compleanno, aveva pensato di organizzare una super festa con tutti i suoi amici e tutte le persone che le vogliono bene. “Avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55 ‘ con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime” ha dichiarato la conduttrice. Ma subito dopo ha aggiunto che dopo quasi un mese di quarantena la sua vita è stata sconvolta: “Posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi!”. Da questo momento in poi si apre ad un messaggio di speranza. Anche lei, come molti altri personaggi dello spettacolo sta infatti cercando di incentivare gli italiani a vedere, per quanto possibile, il bicchiere mezzo pieno.

Simona Ventura: “Ne usciremo migliori”

Senza infatti voler mancare assolutamente di rispetto a chi in questa battaglia ha perso dei cari o sta ancora lottando tra la vita e la morte, la Ventura cerca di pensare positivo e dichiara che ne usciremo più forti e migliori di prima.

“Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!”. Un bel messaggio di auguri ai suoi fan quindi, più che a se stessa.