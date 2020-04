Ascolti Tv 31 marzo: Harry Potter batte Musica che Unisce

Ascolti TV 31 marzo 2020: Harry Potter e il Principe Mezzosangue vince la gara in termini di share.

La televisione si sa, in questo momento difficile per via della quarantena da Coronavirus, è diventata l’amica di molte persone. Se già prima di questo periodo storico era la compagna di molte serate, ora che siamo costretti a casa il suo ruolo è diventato ancora più fondamentale. Come sono andati gli ascolti tv di ieri, 31 marzo? Chi ha vinto tra Harry Potter e il Principe Mezzosangue e Musica Che Unisce?

Chi ha vinto in tv ieri sera?

La programmazione televisiva e il palinsesto di tutte le reti, pubbliche e private, è drasticamente cambiato durante questa emergenza da Coronavirus. Molti programmi in diretta e con pubblico sono stati cancellati e quindi si dà spazio a film e nuovi format. Proprio come Musica Che Unisce. Si è trattato di una lunga maratona musicale in cui gli artisti hanno partecipato dai loro salotti di casa mandando video mentre cantavano alcune delle loro canzoni più famose o adatte al momento. Da Francesco Gabbani ai Negramaro, passando per Elisa, Alessandra Amoroso, Gazelle, Tommaso Paradiso, Emma Marrone, Diodato… tanti gli artisti che hanno voluto partecipare e che hanno allietato la serata degli italiani. La contro-programmazione però è stata forte. Su Canale 5 infatti è stata mandata in onda la sesta puntata della saga di Harry Potter, dedicata al Principe Mezzosangue. Tra i due, a farla da padrone, è stato proprio quest’ultimo.

Tutti gli ascolti tv di ieri, 31 marzo

La saga del maghetto creato da J.K.Rowling è stata infatti mandata in onda con costanza e in molti hanno voluto seguire le avventure di Harry Ron e Hermione, lasciando da parte Musica Che Unisce.

In ogni caso, nonostante la sconfitta del format RAI, è stata una serata molto piacevole e anche gli ascolti in sé sono stati alti in generale. Eccoli al completo: