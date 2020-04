Pago e Serena raccontano l”incidente’ avvenuto durante la notte: “Mi ha dato un pugno in testa”, siparietto esilarante su Instagram, ecco cos’è successo alla coppia.

Pago e Serena sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, e anche se sono stati entrambi eliminati a distanza di pochi giorni, fanno ancora tanto parlare di sé. La loro storia ha appassionato il pubblico già a Temptation Island Vip, dove si sono lasciati a causa dell’avvicinamento ‘pericoloso’ di Serena a uno dei single. Poi però l’ex tronista ha avuto un ripensamento ed è andata al GF, dove Pago era concorrente, per avere un confronto con lui, prima di diventare anche lei un’inquilina ufficiale. I due si sono riappacificati nella casa e ora sono di nuovo una coppia felice, tanto che pensano al matrimonio, anche se Pago sembra volerci andare con i piedi di piombo per il momento. Durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, i due sono insieme a casa di Serena e spesso e volentieri pubblicano simpatici video su Instagram per tenere compagna ai loro tantissimi followers. Poco fa l’ex tronista ha condiviso delle storie davvero esilaranti, raccontando l”incidente’ avvenuto nella notte, mentre era a letto con Pago: “Mi ha dato un pugno in testa”, ha detto Serena. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Pago e Serena sanno sempre come strappare un sorriso e far divertire i loro tantissimi fan, sempre molto curiosi di conoscere i ‘dettagli’ della vita della coppia. Poco fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato delle storie Instagram esilaranti, in cui ha condiviso con i followers un siparietto molto divertente col suo compagno. I due spesso e volentieri mostrano sui social i loro simpatici battibecchi, e lo hanno fatto anche adesso, raccontando un ‘incidente’ capitato nella notte. “Pago mi ha dato un pugno in testa”, ha esordito Serena, accusando il fidanzato di averle fatto male, ovviamente in modo involontario. A questo punto è intervenuto il cantante, che ha raccontato la sua versione. “Siccome lei si addormenta come un orsetto addosso a me, io ho sempre il braccio sotto la sua testa”, ha spiegato. “Dopo tante ore in quella posizione, il braccio si è addormentato, e quando l’ho alzato, mi è caduto a peso morto sulla sua faccia”.

Il racconto della coppia è esilarante, così come le loro espressioni durante il video. Pago ha anche fatto l’imitazione di Serena che si è alzata e ha piagnucolato dopo essere stata colpita. Un siparietto davvero imperdibile, insomma, non trovate?