GF Vip, anticipazione bomba sulla finale: lo ha annunciato in diretta Alfonso Signorini durante la puntata di ieri sera.

Manca davvero poco alla fine del Grande Fratello Vip. Sette giorni, per la precisione. Si, perché ieri sera è andata in onda l’attesissima semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast scelto dal conduttore, ricco di personaggi super interessanti. E i colpi di scena non sono mancati neanche durante la diretta di ieri. Fino all’ultimo secondo! È stato a fine puntata, infatti, che Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico un’importante novità che riguarda proprio la finale di mercoledì prossimo, 8 aprile. Una notizia che il pubblico ora conosce, ma non in ragazzi ancora nella Casa. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, anticipazione bomba sulla finale: Alfonso Signorini annuncia che i finalisti saranno sei e non cinque

Una puntata ricca di emozioni, quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Tre eliminazioni e la proclamazioni di altri due finalisti. A raggiungere in finale Sossio Aruta e Aristide Malnati, sono stati Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, i due più votati dei rispettivi televoti ‘flash’ aperti da Signorini nel corso della serata. Per ora, quindi, sono quattro i finalisti di questa edizione. Cosa accadrà la prossima settimana? Ebbene, è qui la novità. E ad annunciarla è stato proprio Alfonso Signorini al termine della puntata di ieri. Una novità della quale i vip non sono al corrente: “Loro si aspettano che in finale ci siano solo cinque posti disponibili, proprio come è sempre accaduto nelle ultime edizioni del Grande Fratello. Invece no! Perché quest’anno a giocarsi la finale non saranno in cinque, ma ci sarà un posto in più. Avremo quest’anno per la prima volta sei finalisti!“. Una notizia inaspettata, che lascia quindi al pubblico un’ultima importante scelta. Nel televoto della settimana, i telespetattori dovranno scegliere chi tra i tre nominati saranno gli ultimi due finalisti del reality. Ancora in bilico ci sono Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese: due di loro voleranno in finale, mentre il meno votato lascerà il gioco, proprio a un passo dalla finale.

Chi saranno i sei finalisti ufficiali del Grande Fratello Vip 4? Non ci resta che attendere l’ultima puntata dello show. I sette vip rimasti in gioco, nel frattempo, si godono la loro ultima settimana nella Casa, iniziata all’insegna dell’armonia: dopo la puntata, abbraccio generale e brindisi. Il gran finale ora è davvero vicino! E voi, per chi fate il tifo?