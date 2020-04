GF Vip, il commovente racconto di Antonio Zequila: “Ho fatto da infermiere a mio padre per due anni”, l’attore non trattiene le lacrime, ecco cos’è successo in diretta.

La semifinale del Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre, tanti colpi di scena, ma soprattutto grandi emozioni. La serata è stata caratterizzata da scontri e tensioni, ma poi sono arrivate anche le lacrime e la commozione. L’inizio della puntata è stato concentrato sulle liti degli ultimi giorni, che hanno visto protagonisti Sossio e Teresanna, con uno scontro davvero pesante, ma anche Antonio Zequila, che ha avuto un battibecco con l’ex tronista napoletana, ma anche con Sossio Aruta. L’attore ha vissuto una settimana difficile a causa della nomination ricevuta la scorsa puntata, e questa sera ha dovuto abbandonare la casa perché il pubblico ha deciso di salvare Patrick e Paolo al suo posto. Poco prima del verdetto che ha decretato la sua eliminazione, però, Zequila ha ricevuto una sorpresa da sua madre, che gli ha mandato un bel messaggio. Antonio si è molto commosso e ha fatto un emozionante racconto in lacrime, parlando di suo padre: ecco le parole dell’attore.

GF Vip, Antonio Zequila in lacrime racconta del padre: “Gli ho fatto da infermiere per due anni”

Antonio Zequila è appena uscito dal GF Vip, ma poco prima di ricevere il verdetto finale del televoto, l’attore ha avuto la possibilità di vedere sua madre, che gli ha inviato un videomessaggio in cui gli ha ribadito il suo affetto, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei e per la sua famiglia. Dopo il video, Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonio di ripercorrere un po’ la sua storia e spiegare meglio le parole di sua madre. Zequila ha raccontato di aver fatto da infermiere a suo padre negli ultimi due anni della sua vita: “Mi svegliavo ogni mattina e gli mettevo la dentiera, poi lo sistemavo e mi occupavo di lui. Per farlo ho anche perso un amore, quello di Marina, perché ho messo al primo posto i bisogni dei miei genitori. Lei, da donna intelligente, ha capito”. Ma non è tutto. Zequila è anche andato ancora più indietro nel tempo, raccontando di quando, da ragazzino, lavorava come ormeggiatore al porto di Amalfi, mentre i suoi fratelli si divertivano al mare, perché poi con i suoi risparmi comprava loro tutto l’occorrente per la scuola. “Ho fatto anche il venditore ambulante con mio padre”, ha detto l’attore, “Facevamo i mercati e mi alzavo alle 6. La mia vita non è stata solo a stelle, ma anche a strisce. Ho mangiato tanta polvere, nessuno mi ha regalato niente”.

Le parole di Zequila hanno emozionato anche Alfonso Signorini, che lo ha ringraziato per tutto quello che ha dato nella casa.