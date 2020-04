Grande Fratello VIP, Paola Di Bendetto furiosa urla: “Vergognati”

Durante l’intervista doppia tra Zequila e Patrick, Paola Di Benedetto perde le staffe e urla contro Antonio.

Inutile dire che anche la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020, la semifinale, è stata ricca di colpi di scena e di momenti intensi. Un po’ come il confronto tra Patrick e Antonio Zequila, prima del verdetto dell’eliminazione. I due sono stati chiamati dal padrone di casa, Alfonso Signorini, a confrontarsi con una simpatica intervista doppia e, anche in questo caso, ne sono uscite delle belle. Ma una delle risposte date da Zequila ha scatenato l’ira non di Patrick, ma di un altro concorrente della casa: Paola Di Benedetto.

L’intervista doppia di Zequila e Patrick

Ieri sera, poco prima dell’eliminazione di Zequila, Signorini ha dato il via a quella che doveva essere una simpatica intervista doppia tra lui e Patrick. “Ormai si gioca a carte scoperte” ha dichiarato Alfonso che è partito subito con una domanda tosta per Patrick: “Cattiveria superbia e presunzione, qual è la parola che calza ad Antonio?”. Il concorrente non ha dubbi e dice che la parola che meglio calza a Zequila è presunzione perché pensa di sapere tutto in ogni settore. La palla passa poi a Antonio che dichiara che Patrick è una persona falsa perché quando perde le staffe esce la sua vera natura quella del serpente a sonagli.

Zequila: “Sei un lardoso” e Paola di Bendetto si infuria

A questo punto Signorini chiede a Patrick cosa pensa di avere di migliore rispetto ad Antonio e Patrick dichiara: “Non voglio peccare di presunzione, ma magari sono un po’ più umile di lui”. Zequila non ci sta e risponde attaccando e sparando a zero su Patrick: “Io dell’umiltà ho fatto il mio verbo di vita. Ho 56 anni un fisico scolpito lui ha 42 anni pesa 100 chili ed è un lardoso”. A questo punto dal salotto della casa dove i VIP stanno seguendo l’intervista doppia Paola Di Benedetto non ci sta.La concorrente infatti si alza in piedi e si avvicina allo schermo dove è proiettata l’intervista doppia e urla “Vergogna. Sei vergognoso”. Tra lei e Zequila si sa, non scorre buon sangue e forse queste affermazioni l’hanno fatta infuriare ulteriormente. Alfonso Signorini avvisa così Antonio delle parole di Paola, ma il concorrente finge probabilmente di non aver nemmeno sentito.

Patrick: “Zequila è un manipolatore, usa gli altri per ostentare”

L’intervista prosegue e Signorini chiede: “Tu credi che Antonio usi gli altri, pensi sia un manipolatore?”. Patrick così risponde senza troppi problemi: “Lui lo fa quando cerca tramite gli altri di ostentare qualcosa, lo fa spesso. Ostenta la cultura con Aristide ad esempio. Sono amici ma ne sfrutta la cultura per sentirsi più intelligente”.

A questo punto la chiosa finale di Zequila che cerca di zittire Patrick puntando il dito ancora una volta sul fatto che lui ha fatto il gioco tre volte: “È uno finto e sa come funziona la trasmissione. È falso e un grande maleducato. Ha già fatto il gioco e dovrebbe lasciare posto agli altri”.