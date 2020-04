Gf Vip, Patrick Ray Pugliese al veleno contro Antonio Zequila: “E’ l’intelligenza che manca”, lo sfogo con Paola Di Benedetto dopo la puntata di ieri sera

Puntata particolarmente movimentata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip, in cui abbiamo assistito ad una tripla eliminazione e scoperti gli altri tre finalisti: Aristide, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, che si sono uniti a Sossio Aruta. La puntata non è andata nel migliore dei modi e come è successo anche le settimane precedenti, molti sono stati gli screzi tra i concorrenti, soprattutto tra Antonio Zequila e il resto della casa. L’attore partenopeo è andato al televoto con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese e alla fine è stato costretto ad abbandonare la casa, poiché è risultato il meno gradito dal pubblico. L’uomo non ha preso molto bene questa sua eliminazione e ha deciso di abbandonare la casa senza salutare nessuno dei suoi compagni di avventura. Il suo comportamento ha spiazzato tutti i presenti nella stanza e non solo. Subito dopo la fine della puntata i concorrenti si sono messi comodi e hanno fatto un riepilogo di quanto accaduto, soffermandosi proprio sul comportamento di Zequila.

Gf Vip, Patrick Pugliese al veleno contro Zequila: “E’ l’intelligenza che manca”

Nelle ultime settimane, gli attriti e le incomprensioni tra Antonio Zequila e il resto del gruppo si sono fatte sempre più intense e molti suoi atteggiamenti non sono passati inosservati. Ieri sera dopo la fine della puntata il gruppo di finalisti si è messo comodo e ha avuto modo di parlare di quanto accaduto ieri sera. In particolare Patrick e Paola si sono confrontati sull’uscita dalla casa dell’attore. I ragazzi hanno trovato non solo scorretto, ma anche di cattivo gusto il gesto dell’uomo, sottolineando l’ira di quest’ultimo per non essere arrivato in finale. La Di Benedetto non gli ha riservato belle parole, dicendo per nessuno in quella stanza l’uomo aveva detto cose gentili, a partire da lei. I due hanno sottolineato che l’uomo spesso e volentieri aveva giudicato il percorso degli altri concorrenti, come inutile e senza senso.

Patrick in merito alla discussione nata ieri sera ha confidato alla ragazza di non aver fatto la figura della persona aggressiva a casa, poiché non era quella la sua intenzione. Successivamente ha confidato: “E’ un asino, è proprio l’intelligenza che manca… E’ impressionante poi come scade, è accecato dall’arrivare in finale… Sembrava un cattivo della Disney… Quando Aristide è arrivato in finale, è diventato tetro. Tutti in finale tranne lui.” Il video integrale potete vederlo qui!