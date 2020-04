Addio a Bill Withers: la musica piange la voce di ‘Ain’t No Sunshine’

Addio alla voce di ‘Ain’t No Sunshine’: Bill Withers è morto all’età di 81 anni. Era malato di cuore.

Oggi 3 aprile 2020 il mondo della musica piange un grande artista, voce indimenticabile e perfetta, Bill Withers. All’età di 81 anni è passato a miglior vita in seguito a complicazioni cardiache. Ci sono brani che meritano un posto nel cuore di tutti, lasciano il segno: ‘Ain’t no sunshine’ è una di quelle, l’indimenticabile canzone firmata Bill Withers che racconta quanto può far male l’assenza, l’abbandono, in amore. Il famoso artista aveva inserito il brano nel suo primo disco, Just as I Am, pubblicato nel 1971. Prima di dedicarsi al canto, per nove anni è stato nei Marines: a 27 anni cominciò a suonare. Il suo disco d’esordio gli regalò un Grammy e la vendita di oltre un milione di copie. La famiglia e l’intero panorama musicale oggi lo piange.

Bill Withers, voce di tantissime canzoni come Ain’t No Sunshine, Lovely Day, Lean On Me, Just the Two of Us, è scomparso oggi all’età di 81 anni per complicanze cardiache. Ad annunciare la morte è stata la famiglia con un messaggio struggente: “Siamo distrutti dalla perdita del nostro amato e devoto marito e padre. Un uomo solitario con un cuore spinto a connettersi con il mondo, con la sua poesia e la sua musica ha parlato con sincerità alle persone e le ha unite tra loro“.

Anche famosi artisti internazionali, come Lenny Kravitz, ha salutato Bill con un post su Instagram: “La tua voce, le tue canzoni e la tua espressione totale ci hanno dato amore, speranza e forza. La mia anima ha sempre e sarà sempre piena della tua musica. La tua umiltà ha mostrato la profondità del tuo potere mentre ci trasportavi in un posto migliore. Sei e sarai sempre Bill”.