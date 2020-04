Coronavirus, Carlo Conti: ‘Non ci lamentiamo, sono altre le persone che si devono lamentare’

Coronavirus, in una diretta social per Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha ammesso di essere un privilegiato in questa quarantena per l’emergenza Covid-19.

Continuano le interviste di Tv Sorrisi e Canzoni, e di tantissimi altri autorevoli settimanali, via social. Dopo le imperdibili e divertenti parole di Stefano De Martino sulla sua quarantena con Belen Rodriguez, il direttore del giornale ha avuto la possibilità di chiacchierare con il grande Carlo Conti. In diretta su Instagram, quindi, l’ex conduttore de L’Eredità si è confessato senza troppi peli sulla lingua. Ha, infatti, parlato dei suoi nuovi e futuri progetti lavorativi, della sua famiglia ed, ovviamente, del Coronavirus. Sappiamo che, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutto il nostro Paese è costretto a restare in quarantena. Per evitare che il contagio di Covid-19 possa propagarsi sempre di più, ci è stato imposto di restare nello nostre case. Ecco. È proprio su questo punto che Carlo Conti ha voluto esprimere la sua chiara opinione. Ecco tutti i dettagli.

Carlo Conti sull’emergenza Coronavirus: ‘Io sono un privilegiato in questa quarantena’

Come dicevamo precedentemente e come, in questi ultime settimane, ci stanno ripetendo spesso anche in televisione, bisogna restare in casa. Per evitare la diffusione e il contagio da Covid-19, il governo ci ha importo di non muoverci dalle nostre abitazioni. Se non per esigenze lavorative, di spesa e di necessità, ciascuno di noi deve restare nella propria dimora. Tutti lo stanno facendo. Anche i Vip, pensate. Ed è proprio su questo argomento che Carlo Conti, in una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, ha espresso chiaramente la sua opinione. Collegato in diretta social dalla sua abitazione, l’ex conduttore de L’Eredità ha parlato della sua attuale vita al direttore Aldo Vitali. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle parole davvero uniche. Ecco tutti i dettagli.

‘Come stai?’, chiede Aldo Vitali a Carlo Conti appena collegatosi su Instagram. Immediata e ‘senza filtri’ è stata la risposta del conduttore televisivo. ‘È una vacanza un po’ particolare’, ma non ci lamentiamo’, inizia il suo discorso il fiorentino. Sottolineando di quante siano altre le persone che, in realtà, debbano lamentarsi. ‘So cosa vuole dire in 40 metri quadri di casa. In questa quarantena sono un privilegiato: sono con mia moglie, il mio bambino e ho uno spazio all’aperto’. Tra l’altro, questo non è un discorso per nulla inedito. Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissimi giorni fa, anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è intervenuta chiaramente al riguardo.