Clizia Incorvaia su Eleonora Giorgi: ” Una scoperta stupenda”, ecco cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stata una delle protagoniste assolute dell’edizione che sta per terminare del Grande Fratello Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia, la bellissima siciliana che con la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro ha fatto battere il cuore a milioni di fan. Una storia nata proprio lì, all’interno della casa più spiata della tv. Dove Paolo è ancora ‘rinchuiso’, essendo arrivato fino alla finale del reality, che andrà in onda mercoledì 8 aprile. Clizia, che ha lasciato il gioco più di un mese fa, non ha fatto altro che sostenere il suo ‘principe’ a distanza, sopratutto attraverso il suo profilo di Instagram. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, Clizia è stata protagonista di una diretta sul profilo del settimanale Chi. Una diretta in cui ha parlato del suo Paolo e della voglia che ha di rivederlo. Rivelando anche alcune importanti novità riguardanti il suo rapporto con Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro. Scopriamo cosa ha raccontato.

Clizia Incorvaia su Eleonora Giorgi: parole stupende per la mamma di Paolo Ciavarro

Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è scoppiato l’amore. I due gieffini hanno vissuto il loro rapporto nella Casa con molto pudore, senza bruciare le tappe e rispettando i tempi l’uno dell’altro. Oggi, però, i due piccioncini non si nascondono più: il sentimento nato nella Casa è davvero forte e Clizia e Paolo non vedono l’ora di viverselo al di fuori delle telecamere. Nel frattempo che Paolo era ancora in casa, però, la Incorvaia è rimasta in contatto con la suocera, Eleonora Giorgi. In una diretta Instagram col settimanale Chi, Clizia ha raccontato di sentirsi con Eleonora, con la quale sembra aver instaurato un rapporto speciale: “Eleonora è una scoperta stupenda, è una donna incredibile. Simpatica, carismatica, energica, è una bilancina come me, siamo tre bilance, io lei e Paolo. Abbiamo lo stesso sentire lei è vulcanica, frizzante, ingegnosa, è un’icona!” Parole davvero bellissime quelle di Clizia per la Giorgi.

“Son contenta perché al di là della sua immagine da icona, è un’anima speciale. Credo che tra anime ci si riconosca, è molto bello perché questo è un rapporto che va a prescindere da Paolo, ci siamo trovate, ci siamo scelte, ed è una cosa rara”, aggiunge la Incorvaia, ches ottolinea come, dopo tante tempeste, in questi ultimi mesi le siano capitate tante cose belle e speciali.