The Good Doctor, anticipazione del 3 aprile: scopriamo insieme la trama e le novità degli episodi 13 e 14 in onda dalle 21:20 su Rai Due

Anche questa terza stagione di The Good Doctor è in dirittura di arrivo, oggi andranno infatti in onda gli episodi 13 e 14, dei 18 di questa serie. Il dottor Shaun Murphy si troverà sempre alle prese con la gestione del suo autismo e del morbo di Savant nella sua vita lavorativa e personale. Il medico che sta facendo innamorare il mondo per il suo fare così autentico stasera sarà alle prese con dei nuovi e intricatissimi casi in arrivo al St. Jose, ma non solo! Nuovi drammi in arrivo per la sua storia con la dottoressa Carly e il resto del Team che si troverà a fronteggiare delle problematiche davvero grandi. Ma come ogni volta il dottore riuscirà a trovare la soluzione giusta, non solo per risolvere i problemi clinici dei suoi pazienti, ma anche per aiutare gli amici. Andiamo quindi a scoprire qualche piccola anticipazione sui due episodi che vedremo stasera in prima tv su Rai Due dalle 21:20.

The Good Doctor, anticipazione 3 aprile: trama e novità episodi 13 e 14

EPISODIO 13 – Amore e Morte: Il fulcro dell’episodio è il dottor Morgan, stavolta però non a causa della sua malattia. Al St. Jose arriva sua madre Caroline, artista con una grave malformazione celebrale. Morgan con il fratello Ariel cerca una soluzione possibile per poter salvare la madre e coinvolge anche Glassman. Intanto Shaun è alle prese con un paziente affetto da tumore insieme a Melendez, ma c’è qualcosa che non convince il giovane medico e questo lo rende pensieroso. Oltretutto la confessione di Carly di non essere rimasta soddisfatta della loro prima volta insieme lo manda in tilt, tanto da spingerlo a cercare una soluzione. Alla fine però, sarà Lim a dare a Shaun qualche consiglio per poter migliorare la vita sessuale con Carly.

EPISODIO 14 – Influencer: Claire, Melendez e Park curano una paziente che si è recata al St. Jose per un’infezione al tratto urinario. La donna ha peggiorato la situazione provando alcuni rimedi casalinghi trovati sul web. La cura che il team le propone si rivelerà utile per curare anche la piccola Marla, figlia della donna, di soli 3 anni. Morgan continua ad avere problemi durante le operazioni chirurgiche e per questo motivo decide di affrontare la situazione con Glassman. Il paziente di Shaun è un giovane influencer che dopo aver rischiato la vita condivide sui social la felicità di essersi salvato grazie proprio al dott. Murphy. Nel frattempo però il rapporto tra Shaun e Carly è sempre più in crisi a causa della gelosia della dottoressa nei confronti di Lea. Il rapporto tra Claire e Melendez diventa di dominio pubblico e un anonimo decide di denunciare il primario del St. Jose per favoritismo.