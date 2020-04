La casa di carta, chi è Denver: età, fidanzata e nome dell’attore

Per chi non conoscesse Denver, attore de “La casa di carta”, in questo articolo vi diciamo chi è, la sua fidanzata e le sue notizie sulla vita privata

La quarta stagione de La casa de papel è uscita ieri, ma alcuni fan l’hanno già divorata. La serie televisiva spagnola, prodotta da Netflix, è una delle più amate nel mondo. Molti attendono la quinta stagione, che potrebbe arrivare già il prossimo anno. Tra i protagonisti della serie tv, oltre al Professore (Alvaro Morte) e Tokyo (Ursula Corbero), vi è anche Denver. Egli è il figlio di Mosca, cresciuto senza una grande istruzione, seguendo le orme del padre sulla strada del crimine. È stato uno spacciatore con la tendenza a venire facilmente alle mani. Durante la serie inizierà una relazione con Mónica Gaztambide, poi divenuta membro della bambina con il nome di Stoccolma. Per chi non conoscesse l’attore che interpreta il personaggio de La casa de papel, di seguito vi diciamo il suo nome, le notizie sulla vita privata e sulla sua fidanzata.

La casa di carta, chi è Denver

L’attore de La casa de papel è interpretato da Jaime Lorente. Egli è nato il 12 dicembre del 1991 ed ha 28 anni. Ha studiato recitazione, ma anche danza e scherma. La sua carriera inizia nel 2016, quando entra nel cast de Il segreto. La popolarità, però, arriva un anno dopo quando prende parte al cast de La casa de papel ed Elite, dove interpreta Nano. Al cinema, invece, ha recitato solo in piccole parti in pellicole spagnole, come Tutti lo sanno di Penelope Cruz. Pare inoltre che abbia preso parte anche alla quarta pellicola dedicata a Thor. Riguardo alla sua vita privata, Jaime dovrebbe essere fidanzato con l’attrice Maria Pedraza, conosciuta sul set di Elite. La Pedraza ha interpretato il ruolo di Maria Nunier Osuna nella prima stagione della serie televisiva. Verso la fine del 2019 si era vociferato di una presunta crisi tra i due, prontamente smentita lo scorso 8 gennaio quando sulla rivista spagnola Cuore sono apparse le foto dei due insieme.

Il cuore di Jaime Lorente, dunque, batte per Maria Pedraza, mentre nella serie televisiva spagnola, come abbiamo già detto, batte per Stoccolma. Nella quarta stagione, però, il loro amore entrerà in crisi, perchè Stoccolma proverà timore per l’istinto aggressivo del compagno, il quale prima sparerà un ostaggio e poi prenderà a botte il povero Arturo. Denver, inoltre, penserà anche che tra Stoccolma e Rio ci sia stato un avvicendamento amoroso. Tutto ciò, però, sarà smentito dall’amico.