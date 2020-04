Decisione a sorpresa della Mediaset: due programmi molto amati dal pubblico tornano in onda, ecco di quali stiamo parlando

L’emergenza Coronavirus ha stravolta anche i palinsesti televisivi. Alcuni programmi, come Amici o il Grande Fratello Vip, stanno andando in onda senza pubblico in studio; molti, altri, invece sono stati sospesi a data da destinarsi. Sia Rai che Mediaset hanno dato maggiore spazio all’informazione e soprattutto al cinema e alla serialità. La rete del Biscione sta riproponendo pellicole amatissime dagli italiani, come i film di Checco Zalone o di Harry Potter. La RAI, invece, sta puntando su prodotti che aveva già in archivio come “Bella da morire” e “Doc“, la fiction con protagonista Luca Argentero. Anche alcune serie televisive, come Un posto al sole, hanno subito uno stop: le registrazioni delle puntate sono state sospese e di conseguenza anche la messa in onda del programma. Gli amanti della serie tv ambientata a Napoli, però, da lunedì rivedranno le repliche del 2012.

Mediaset, tornano in onda due programmi molto amati: la decisione

Con la sospensione di alcuni programmi, la rete del Biscione è stata costretta a correre ai ripari. Il sabato in prima serata, ad esempio, hanno riproposto le puntate dell’ultima edizione di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ottenne un gran successo. La decisione pare sia stata gradita dai telespettatori e per questo motivo l’azienda ha deciso di riproporre le puntate di altri due programmi amatissimi, Tu si que vales e Scherzi a parte. La messa in onda sarà collocata durante la settimana per non ‘infastidire’ Ciao Darwin, che nel frattempo ha battuto negli ascolti anche Fiorello. Tu si que vales, programma condotto da Belen Rodriguez, andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 15 aprile. Lo show ha sempre ottenuto il boom di ascolti e potrebbe riconfermare il dato. Da venerdì 17 aprile, invece, sempre su Canale 5 andrà in onda Scherzi a parte. Il programma è un cult della rete del Biscione e nel 2018 è stato riportato alla luce da Paolo Bonolis. La Mediaset, dunque, punta ancora sul conduttore di Avanti un altro, che dopo lo stop del quiz-game si era sfogato duramente in un post sui social, per occupare la prima serata e tenere alti gli ascolti.

Riguardo agli altri programmi sospesi, invece, non sappiamo quando torneranno in onda. Al pit-stop ci sono programmi importanti come Uomini e Donne e Verissimo. In questo momento, però, è impossibile ripartire, soprattutto per il dating show di Maria De Filippi.