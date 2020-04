La Casa di Carta, chi è Alicia Sierra: età, Instagram e la verità su Tatiana

Cosa sapiamo su Alicia Sierra: età, Instagram, vita privata ed è lei Tatiana ne La Casa di Carta4?

La quarta stagione de La Casa di Carta ha attirato l’attenzione di molti. In questo periodo di quarantena, le piattaforme di intrattenimento streaming come Netflix stanno tenendo compagnia ai molti italiani chiusi in casa. Così l’uscita della nuova stagione de La Casa de Papel ha tenuti incollati allo schermo moltissime persone. Vi abbiamo raccontato molto sui personaggi della serie, ma ora è tempo di scoprire chi è Alicia Sierra e se è lei Tatiana.

Chi è Najwa Nimri, Alicia Sierra ne La Casa di Carta

Il vero nome di Alicia Sierra è Najwa Nimri Urrutikoetxea. È una attrice spagnola, ma nella sua carriera vanta anche un posto importante nel mondo del cantautorato locale. Classe 1972 è nata a Pamplona, ma ha il papà originario della Giordania mentre la mamma è basca. Da piccolissima si è trasferita a Bilbao insieme alla famiglia e ai suoi fratelli, ma oggi abita a Madrid. Sempre per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata sposata con il regista spagnolo, Daniel Calparsoro e ha avuto nel 2004 un figlio Teo Nabil, ma non siamo a conoscenza di chi sia il padre.

Il profilo Instagram di Najwa Nimri

Il profilo Instagram di Najwa Nimri Urrutikoetxea è molto seguito, ma l’attrice de La Casa di Carta, non lascia trapelare nulla di particolarmente interessante sulla sua vita privata. Troviamo infatti molte foto di lei come attrice, sul set o intenta a cantare. Nulla però che ci dia delle novità in merito alla sfera privata della sua vita.

Il suo ruolo ne La Casa di Carta

Ne La Casa di Carta, Najwa Nimri Urrutikoetxea interpreta il terribile commissario Alicia Sierra. La prima volta che l’abbiamo vista nella serie, nella terza stagione, abbiamo capito subito di che pasta era fatta. Molto astuta la vediamo comparire durante l’arresto di Rio e non ha mezze misure per ottenere ciò che vuole farebbe di tutto. Nemmeno il fatto che sia incinta la addolcisce anzi, per colpire Nairobi va a smuovere proprio il suo istinto materno mostrando alla donna un bambino e facendole credere che sia suo figlio.

Alicia Sierra è Tatiana?

Da molto tempo circola però su di lei una ipotesi. Alicia Sierra è in realtà Tatiana. Per chi non se lo ricordasse, Tatiana è l’ex fidanzata di Berlino e, in quanto tale, veniva informata dall’uomo di tutti i suoi piani per rapinare la Banca di Spagna.

Nel flashback della terza stagione vediamo così una donna dai capelli rossi interpretare Tatiana e sembra in tutto e per tutto proprio Alicia Sierra. Chiaramente sono solo supposizioni e la risposta la troviamo solo guardando la serie.