Ne La Casa di Carta, nella quarta stagione, si è aggiunto un nuovo personaggio alla Banda, che fino a prima era un ostaggio: ecco chi è l’attrice che interpreta Manila.

Manila l’abbiamo vista tra gli ostaggi nella terza stagione de La Casa di Carta: nella quarta, viene coinvolta nella donazione di sangue per salvare la vita a Nairobi e da lì, il pubblico della serie tv scopre che lei è la talpa della banda. Manila è una giovane transgender ed è nipote di Mosca e cugina di Denver: entra in azione quando Arturo disarma un sorvegliante ed imbraccia un arma da fuoco. E’ lì che il personaggio spara in una gamba ad Arturo e diventa capo degli ostaggi alla Banca di Spagna. Ma chi si nasconde dietro Manila? Il suo nome è Belen Cuesta: ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

La Casa di Carta, chi è Manila: età, carriera ed il premio di Belen Cuesta

Belen Cuesta è la new entry ne La Casa di Carta: in realtà già nella terza stagione i più attenti l’avevano notata, è nella quarta però che il suo ruolo esce allo scoperto. L’attrice che interpreta Manila è molto conosciuta ed apprezzata nel mondo del cinema spagnolo: è famosa per aver recitato in Paquita Salas e Vis a Vis – Il prezzo del riscatto. Ha vinto il premio Goya 2020 come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film La Trinchera Infinita. Nata a Siviglia il 24 gennaio del 1984 ma ha trascorso la sua infanzia a Malaga: ora lavora e vive a Madrid. Si è formata all’Higher School of Dramatic Art di Malaga ed ha fatto lezioni di recitazione in altre scuole.

Il suo profilo Instagram sembra esser parecchio attivo ma da questo non è stato possibile scoprire molto sulla sua vita privata. Questo il suo ultimo post pubblicato: