Ieri, 5 aprile 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk show di Barbara D’Urso è uno dei pochi programmi Mediaset ancora in onda, nonostante l’emergenza Coronavirus. Ed è proprio quest’ultimo l’argomento più trattato nella trasmissione della domenica sera. Una trasmissione che la D’Urso porta avanti avvalendosi di tantissimi collegamenti video, grazie ai quali intervengono gli ospiti. Sono in pochi, infatti, gli ospiti in studio. Tra questi, ieri, c’era anche Iva Zanicchi, che interviene molto spesso nelle trasmissioni di Barbara. Ebbene, è al termine della puntata di ieri che la cantante si lascia andare a uno sfogo molto forte, che non passa inosservato. La Zanicchi si scaglia contro chi, trasgredendo le regole, continua ad uscire di casa. Parole molto dure, scopriamole insieme.

Live Non è la D’Urso, Iva Zanicchi attacca chi esce di casa: lo sfogo in diretta da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha chiesto ai suoi ospiti, in collegamento e in studio, di fare un saluto e un augurio a chi stava per andare a letto. È così che si è conclusa la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso. E, tra gli ospiti che hanno risposto all’appello di Barbara, è stata Iva Zanicchi a colpire particolarmente i telespettatori. La cantante si è lasciata andare ad uno sfogo davvero forte, contro chi va in giro, nonostante l’emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese. Le parole di Iva non sono passate inosservate: “Un pensiero ai medici che si sacrificano, soprattutto quelli a contatto con gli intubati, in sala rianimazioni, che sono stravolti quando finiscono il turno.”. È a questo punto che la Zanicchi si scaglia contro i trasgressori: “Allora io vorrei dire, l’abbiamo detto in tutti i modi di stare a casa, con affetto, cantando e invece no! Io mi rivolgo a quei bastardi, schifosi, luridi che continuano ad andare in giro, a Genova, a Sestri Levante, a Napoli, a Milano, ovunque: non avete dignità!”. Parole durissime quelle di Iva, che invita tutti a pensare ai tantissimi morti in Italia e ai sacrifici che stanno facendo medici e infermieri, e alle case di riposo spesso abbandonate.

Oltre alla Zanicchi, hanno partecipato al talk fino alla fine anche Licia Nunez, in compagnia della sua fidanzata Barbara Eboli, e Teresanna Pugliese. Entrambe, reduci dall’esperienza al GF Vip, hanno raccontato le loro prime sensazioni e com’è stato l’impatto col mondo esterno dopo l’uscita dalla Casa.