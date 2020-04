Alessia Marcuzzi, qualche ora fa ha condiviso uno scatto del passato: ecco com’è cambiata nel corso degli anni la conduttrice romana, immagini a confronto.

È una vera e propria celebrità di Instagram, Alessia Marcuzzi. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, la conduttrice romana vanta di un successo davvero assoluto, ma anche dal punto di vista social non scherza affatto. Sul suo canale social ufficiale, la colonna portante de Le Iene Show e di tantissimi altri programmi televisivi di successo è sempre molto attiva. Non perdendo affatto occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha sempre fatto, ve l’abbiamo più volte raccontato. E sta continuando a farlo soprattutto in questo periodo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha condiviso un fantastico scatto del suo passato. Attraverso il quale si può chiaramente vedere il cambiamento che, in tutti questi anni, ha avuto. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ecco le due immagini a confronto.

Alessia Marcuzzi pubblico uno scatto del passato: riconoscerla è impossibile

Dopo aver riproposta una foto che la ritrae in costume all’età di 16 anni, pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i suoi fan un ulteriore scatto del suo passato. Attualmente la conduttrice romana vanta di una bellezza davvero assoluta. La classica bellezza acqua e sapone, la presentatrice de Le Iene conta di un fascino impressionante. Ma siete curiosi di conoscerla ‘nel passato’? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ecco. È proprio questo lo scatto che, qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Una foto che, da come si può chiaramente vedere, risale sicuramente al suo passato, ma che mette in evidenza un unico dettaglio: la bellezza della conduttrice. Perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. Certo, in questo scatto riproposto in alto, Alessia era decisamente più giovane. Ma la sua bellezza, la sua eleganza e raffinatezza non si è affatto modificata con il passare del tempo.

Il messaggio per Gaia Gozzi dopo Amici

In sostituzione di Loredana Berté, per diverse settimane, Alessia Marcuzzi è stata la giurata di Amici 19. È proprio per questo motivo che, dopo aver assistito alla vittoria di Gaia Gozzi, la conduttrice romana non ha potuto fare a meno di scriverle un tenero messaggio sui social. A poche ore dalla sua proclamazione, la giurata ha voluto fare i complimenti alla cantante emiliana, sottolineando quanto sia un vero e proprio portento.