In una recente intervista per Il Corriere della Sera, Ambra Angiolini ha raccontato dettagliatamente come svolge le sue giornate in quarantena.

È poco meno di un mese che, a causa dell’emergenza Coronavirus, un decreto governativo ha obbligato a tutto il nostro Paese la quarantena. Se non per motivi di necessità o di lavoro, è indispensabile restare nelle nostre abitazioni. Soltanto in questo modo, come ben sapete, la diffusione e il contagio da Covid-19 sarà ridotto davvero al minimo. Ecco, ma come stanno trascorrendo queste giornate i personaggi pubblici? Caterina Balivo, ad esempio, come raccontato in un nostro recente articoli, ha ammesso di vivere dei giorni davvero duri. Ma non solo. In una recente intervista per Il Corriere della Sera, anche Ambra Angiolini ha voluto raccontare come sta trascorrendo queste giornate di quarantena in casa e, soprattutto, in compagni dei suoi due figli. Ebbene si: sola con loro. Perché, come raccontato dalla diretta interessata, Massimiliano Allegri è a Livorno in compagnia di suo padre e di suo figlio. Ma siete curiosi di sapere come sta trascorrendo questi giorni la bellissima e famosissima attrice?

Coronavirus, il racconto di Ambra Angiolini sulla sua quarantena

La quarantena per Coronavirus di Ambra Angiolini, ammettiamolo, procede davvero alla grande. Come raccontato in una recente intervista per Il Corriere della Sera, l’attrice ha raccontato per filo e per segno come ha organizzato queste settimane di ‘reclusione forzata’. Come dicevamo precedentemente, la Angiolini non è affatto da sola a casa. Nonostante Massimiliano Allegri sia a Livorno con suo padre e suo figlio, Ambra trascorre questi giorni in compagnia dei suoi due figli avuti dalla precedente relazione con Francesco Renga. Ecco, ma come ha organizzate queste giornate? Ovviamente, dopo aver organizzato la didattica a distanza dei suoi due figli, come ogni che si rispetti, l’attrice si mette in moto in casa con le pulizie e disinfezione.

Ma non solo. Perché, come svelato dalla diretta interessata, nel frattempo che compie tutte le faccende domestiche, Ambra Angiolini dichiara di abbinare anche l’allenamento fisico. ‘Mentre sbatto coperte e tappeti, cerco di fare squat e flessioni’, dice l’attrice in questa recente intervista. Insomma, un’idea davvero geniale.