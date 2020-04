Sapete chi è il marito di Sabrina Ferilli? Si sono sposati nel 2011 in gran segreto: ecco tutto quello che c’è da sapere su Flavio Cattaneo.

Nel 2003 la famosa attrice, Sabrina Ferilli, sposava Andrea Perone: il matrimonio naufragò per colpa di un tradimento da parte di lui con Sara Varone, una donna che, da molti, è stata considerata ‘sosia’ dell’attrice romana. Chiuso un capitolo deludente, la Ferilli si è innamorata nuovamente di un imprenditore e dirigente italiano: Flavio Cattaneo. I due si sono conosciuti sul set della fiction ‘Dalila’ girata nel 2005 ed il loro è stato amore a prima vista. Nel 2011 si sono sposati con un matrimonio segreto! Ma conoscete tutte le curiosità su lui? Ecco tutto quello che c’è da sapere su lui e qualche dettaglio sul loro matrimonio segreto!

Sabrina Ferilli, chi è il marito Flavio Cattaneo: età, carriera ed il matrimonio segreto

Flavio Cattaneo è colui che nel 2011 ha sposato Sabrina Ferilli. Entrambi si sono lasciati un precedente divorzio alle spalle per far trionfare nuovamente l’amore: si sono conosciuti sul set della fiction ‘Dalila’ ed è stato subito amore a prima vista. Il loro è stato un matrimonio segreto svolto a Parigi, la città dell’amore.

Flavio è nato a Rho il 27 giugno del 1963 ed è imprenditore e vice presidente di Italo, la famosa impresa ferroviaria italiana. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano si è specializzato alla Bocconi per diventare poi nell’89 imprenditore costituendo un’impresa edile. Nel 2003 fu nominato Direttore Generale della RAI e ne ha curato la fusione con Holdin rimettendo in ordine i conti. Ha ricoperto cariche per importanti aziende, molto famose, come Telecom e Terna. Nel dicembre del 2018 è stato nominato Vice presidente esecutivo di Italo. Cattaneo ha avuto due figli da una precedente relazione con la prima moglie, Cristina Goi.