Beatrice Valli, la rivelazione sul parto imminente: “Non so se Marco ci sarà”

Beatrice Valli si lascia andare ad alcune rivelazioni sul parto imminente durante un’intervista: “Non so se Marco ci sarà”, le parole della donna

La coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, è certamente e senza ombra di dubbio, tra le più amate uscite dal programma di Uomini e Donne di Madia De Filippi. I due si sono conosciuti qualche anno fa all’interno del programma, entrambi giovanissimi, hanno capito nel corso dei mesi di provare un sentimento molto forte, l’uno per l’altra. Beatrice aveva già un figlio, il piccolo Alessandro e Marco proprio durante la scelta decise di regalarle un paio di scarpe per il bambino, proprio per farle capire quanto forte fosse il suo sentimento. Attualmente i due vivono felici a Milano e sono più uniti che mai. Nel 2017 i due hanno la loro prima figlia, Bianca, che riempie la loro vita di gioia e sancisce ancor di più il legame tra loro. Dopo la nascita di Bianca, Beatrice e Marco diventano davvero inseparabili e l’uomo decide di chiedere alla compagna di sposarlo in occasione del loro anniversario a Parigi, con una piccola sorpresa organizzata con la complicità dei figli e degli amici.

Poco dopo la richiesta di matrimonio da parte di Fantini, iniziano a circolare insistenti rumors sulla possibilità di una nuova gravidanza della Valli. Inizialmente le voci rimangono tali e non trovano alcun fondamento, fin quando la coppia non decide di rivelare di essere realmente in attesa di un figlio. I due spiegano di aver aspettato per essere sicuri che la situazione fosse setto controllo, visti i problemi di salute avuti dalla ragazza solo qualche mese prima. Dopo l’annuncio la famiglia appare ancora più felice ed elettrizzata. Negli ultimi giorni ovviamente sia il Fantini, che la Valli, hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione che attualmente stiamo vivendo a causa del Coronavirus. La Valli è infatti prossima al parto e attraverso una diretta su Instagram a Vanity Fair ha spiegato un po’ quali saranno i prossimi step.

L’influencer ha infatti rivelato che salvo complicazioni, la permanenza in ospedale sarà molto più breve rispetto al solito, uno, massimo due giorni. Il tutto proprio per tenere le partorienti il più possibile lontano dagli ospedali che potrebbero essere luogo di contagio. Oltretutto spiega alla giornalista che ancora non si sa se il compagno Marco potrà essere presente al momento del parto e che questo punto resterà un’incognita ancora per un po’. Non possiamo che augurare il meglio alla coppia, e che tutto vada nel migliore dei modi.