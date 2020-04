Conosciamo meglio Matilde Gioli, l’attrice che interpreta Giulia Giordano nella fiction con Luca Argentero, Doc-Nelle Tue mani.

Doc-Nelle Tue Mani è una serie tv in onda su Rai Uno che sta avendo un grandissimo successo. Oltre al protagonista, Luca Argentero, il cast della serie è ricco di tantissimi personaggi come Matilde Gioli che interpreta Giulia Giordano la collega e compagna del protagonista. Il suo carattere così brusco e duro ha colpito nel segno e sono molti i fan che la adorano. Cerchiamo allora di conoscere meglio la dottoressa Giordano.

Doc- Nelle Tue Mani chi è Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano

Matilde Gioli nella serie Doc Nelle Tue Mani interpreta Giulia Giordano, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo e delle serie tv è iniziata praticamente per caso. Mentre studiava all’università Filosofia, infatti, ha fatto un provino con Paolo Virzì, lo ha superato, ed è entrata nel cast de Il Capitale Umano. Da allora ci sono stati molti altri film e grandi successi con tutti i grandi nomi del panorama cinematografico nostrano, come Sergio Castellitto, fino ad arrivare oggi sul set di Doc Nelle Tue Mani, un medical drama della Rai che andrà in onda per 4 episodi.

Chi è Matilde Gioli: Instagram, fidanzato e vita privata

Il profilo Instagram di Matilde Gioli, il cui vero nome è Matilde Lojacono è ricco di foto che la ritraggono nella sua bellezza. Sia sul set che nelle vita privata il suo sguardo magnetico la fa praticamente da padrone. Non sappiamo però molto della sua vita privata perché pare che il suo ex fidanzato sia super segreto. Sappiamo solo che si chiamava Matteo e fa l’operatore finanziario, ma su di lui non riusciamo a trovare nient’altro anche perché ora i due si sono lasciati e quindi ora Matilde è single. Classe 1989 Matilde Gioli ha avuto una vita normale, ma caratterizzata da una perdita, quella del papà che è scomparso quando lei aveva solo 23 anni. Una figura importante che si è persino tatuata.

Per quanto riguarda le curiosità sappiamo che ha fatto per anni nuoto sincronizzato, ma ama anche l’equitazione e ha infatti un cavallo tutto suo. Inoltre è anche un po’ “ribelle” perché, come ha raccontato lei stessa, pare che abbia preso moltissime multe per i parcheggi a Milano.