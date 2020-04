Luca Argentero sul finale di Doc-Nelle tue Mani: ‘Speriamo di tornare sul set il prima possibile’

Luca Argentero ha parlato di Doc-Nella tue Mani e, soprattutto, del suo finale: ecco cosa ha dichiarato l’attore in una recente intervista.

In queste ultime settimane, come ben sapete, sta andando in onda su Rai Uno ‘Doc-Nelle tue Mani’. La serie televisiva, di cui il protagonista indiscusso è Luca Argentero, sta riscuotendo un successo davvero assoluto. Non soltanto per la grandiosità e bravura di tutto il cast attoriale, ma anche per la storia. Non è affatto una storia ‘inventata’, bensì una storia basata su fatti reali ed, in particolare, sugli eventi legati a Pierdante Piccioni, un medico che, in seguito ad un incidente stradale, ha perso la memoria. Tuttavia, nonostante il seguito pazzesco che sta ottenendo, c’è da sapere che, purtroppo, la prima stagione non la vedremo per intero. Ebbene si. A causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese, infatti, sono state clamorosamente bloccate. Ed è per questo motivo che le parole di Argentero, in una recente intervista per Fanpage, sono davvero di speranza. Ecco cosa rivela il compagno di Cristina Marino.

Doc-Nelle tue Mani, le parole di Luca Argentero sul finale della fiction

A causa dell’emergenza Coronavirus non soltanto numerosi programmi televisivi sono stati sospesi, ma anche diverse riprese di nuove fiction sono state rimandate o, addirittura, spostate. In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Gomorra 5. Marco D’Amore, uno degli sceneggiatori della serie, ha annunciato che, nonostante sia in ‘cantiere’ il proseguimento della quarta stagione, c’è il rischio che le riprese non possano partire per l’estate, come previsto, proprio per questa emergenza. Ma non solo. Anche Doc-Nelle tue Mani, la serie televisiva di Luca Argentero e un cast davvero formidabile, andrà in onda senza un finale. Ebbene si. Le puntate che andranno in onda saranno quattro, anziché sei. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Fanpage, l’attore ha espresso tutta la sua speranza affinché possano tutti ritornare al più presto sul set.

In questa recente intervista per Fanpage, Luca Argentero, tra le tante cose, ha anche parlato dello stop forzato delle riprese. È proprio in questa occasione che non soltanto ha svelato che mancavano 3/4 giorni alla fine di tutto, ma che lui, così come tutti gli altri suoi colleghi, sperano di poter tornare sul set il prima possibile.

Presto diventerà papà

Dopo il matrimonio naufragato con Miriam Catania, il cuore di Luca Argentero è ritornato a battere per la bellissima Cristina Marino. I due sono super innamorati. Lo si deduce dalle loro foto pubblicate sui rispettivi canali social. E, soprattutto, non vedono l’ora di abbracciare il frutto del loro amore.