Rai, torna in onda una serie amatissima dai bambini: la sorpresa

Che bella sorpresa per tutti i bambini, sta per tornare sui canali Rai una serie amatissima dai più piccoli: ecco di quale si tratta

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi e di conseguenza Rai e Mediaset sono state costrette a correre ai ripari. La rete pubblica fortunatamente aveva già alcune serie televisive in cantiere, come “Bella da morire” e “Doc” con Luca Argentero. La rete del Biscione, invece, sta riproponendo pellicole amatissime dagli italiani e saghe cinematografiche come Harry Potter e Twilight. Mediaset, inoltre, ha riproposto anche le repliche di Ciao Darwin e presto manderà in onda anche quelle di Tu si que vales e Scherzi a parte. Anche la Rai ha deciso di mandare in onda una serie amatissima dai bambini. Di seguito vi diciamo di quale serie stiamo parlando.

Rai, torna in onda una serie molto amata dai bambini

“Un neologismo creato dal mio lavoro, con l’innocenza, lo stupore, il senso di inadeguatezza dei bambini” così nel lontano 1959 Maria Perego presentava al mondo la sua nuova creazione: Topo Gigio. Il pupazzo antropomorfo, usato per la trasmissione Alta fedeltà della televisione di stato italiana, doppiato da Domenico Modugno, divenne presto un personaggio di successo e venne impiegato negli anni in diverse trasmissioni televisive sia italiane, come lo Zecchino d’Oro, che straniere, come l’Ed Sullivan Show negli USA. A partire da mercoledì 8 aprile, la Rai metterà a disposizione i primi tredici episodi della serie animata “Topo Gigio“. I contenuti saranno visibili sia sull’app di RaiPlay che su quella dedicata ai più piccini RaiPlay Yoyo.

In tutto si tratta di 52 episodi, tutti autoconclusivi, ovvero con una storia a sé, che saranno trasmessi su Rai Yoyo dal prossimo autunno. Nel frattempo, però, la rete pubblica ha deciso di restituire il sorriso ai bambini in questo periodo di profonda emergenza, regalando i primi tredici episodi del pupazzo amatissimo.