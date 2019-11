Nell’attuale puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ha incantato, ancora una volta, tutti: quel dettaglio ‘piccante’, però, non sfugge.

Ormai, è diventato un vero e proprio appuntamento fisso con Tu si que Vales. Per un’altra settimana, il famoso show di Canale 5 è pronto a regalarci dei momenti davvero incredibili. E fino a questo momento, c’è da dirlo, non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Così come non lo è stata da meno neanche Sabrina Ferilli. In ogni puntata, l’attrice romana incanta tutto il pubblico con la sua straordinaria bellezza. Ed anche questa sera, infatti, lo ha fatto. Il look è completamente diverso dal solito, c’è da ammetterlo. Tuttavia, la sua bellezza non può passare affatto inosservata. Soprattutto, un dettaglio ‘infuocato’ del suo outfit. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Tu si que Vales, il dettaglio ‘infuocato’ di Sabrina Ferilli non passa inosservato

Anche per la quinta puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ha tutti gli occhi dei telespettatori puntati addosso. Non soltanto per la sua simpatia, che come al solito si è mostrata sin da subito, ma anche per la sua bellezza. In ogni appuntamento dello show del sabato sera, l’attrice romana ha incantato tutti con i suoi outfit. A volta con una scollatura prosperosa in bella mostra, altre volte con un vestito trasparente, la Ferilli ha ammaliato tutti. Anche stasera, come dicevamo poco fa, non è stata da meno. Ha sfoggiato un look completamente diverso dal solito, è vero. Eppure, in ugual modo davvero incredibile. Sabrina, infatti, indossa una maglia a collo alto viola ricca di brillantini. Tuttavia, è proprio di questo capo d’abbigliamento che non può passare affatto inosservato un dettaglio davvero ‘infuocato’. Di che cosa parliamo? Beh, semplice: la maglia è completamente trasparente. È proprio per questo motivo che, da come si può ben vedere, si intravede chiaramente il reggiseno indossato dalla romana.