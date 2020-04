Grande Fratello Vip, stasera il gran finale: a quanto ammonta il montepremi

Grande Fratello Vip, stasera su canale 5 assisteremo al gran finale di questa quarta edizione: scopriamo a quanto ammonta il montepremi di quest’anno

Quest’anno abbiamo assistito ad una quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero scoppiettante. Il cast d’eccezione che abbiamo potuto vedere all’interno della casa più spiata d’Italia è stato frutto di molti mesi di preparazione, così coma ha più volte dichiarato il suo conduttore d’eccezione, Alfonso Signorini. L’uomo, nelle scorse edizioni, aveva vestito i panni di opinionista alla corte di Ilary Blasi, che per tre lunghi anni, ha tenuto le redini del programma. La conduttrice, seppur amatissima, ha deciso di passare il timone all’amico e collega, non sentendosi più affine al progetto televisivo. Signorini è stato ben felice di prendere in mano le redini del reality più amato di sempre e nel corso del 2019 è riuscito a mettere insieme un cast di Vip, davvero d’eccezione. Ormai siamo agli sgoccioli di questa edizione e sta partendo il conto alla rovescia per la finalissima, che andrà in onda stasera a partire dalle 21:25 circa, su Canale Cinque. Cerchiamo di scoprire insieme quale sarà il montepremi di questa 4 edizione vip.

Stasera finalmente andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip, dove vedremo trionfare uno tra i concorrenti rimasti ancora in gara tra: Andrea Denver, Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Rey Pugliese e Antonella Elia. Ai quattro finalisti più scelti: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, si aggiungeranno tue tra Antonella Elia, Patrick Pugliese e Andrea Denver. In questi giorni i concorrenti hanno trascorso il tempo a giocare, farsi scherzi e cucinare, oltre che a ripercorrere tutti i momenti belli e meno belli vissuti all’interno della casa del Gf Vip. Subito è saltata all’occhio la tristezza dei ragazzi nel doversi dividere e tornare ognuno a casa propria, senza poter festeggiare insieme e potersi rivedere fuori dalla casa. Già, perché la situazione del coronavirus attualmente non lo permette e spaventa i concorrenti che non riescono ad immaginare il mondo che troveranno fuori da quelle mura una volta usciti. La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere in palio un montepremi davvero da capogiro, del valore di 100 mila euro. Il vincitore stasera porterà a casa solo metà del montepremi totale, poiché l’altra metà è stato deciso di devolverlo in beneficenza alla lotta contro il Covid 19.

Ovviamente il vincitore sarà libero si scegliere l’utilizzo della restante parte del montepremi, se tenerlo per sé oppure destinarlo ad altro utilizzo.

Alfonso Signorini di nuovo al timone per la prossima edizione?

Alfonso Signorini, pare non sarebbe dispiaciuto di poter condurre nuovamente il reality, ma, come ha spiegato anche a Tv Sorrisi e Canzoni, ci è voluto molto impegno per formare il cast. Tutto questo fa pensare che quindi, se potesse dedicare nuovamente del tempo alla costruzione del cast, avrebbe piacere di essere ancora il conduttore. Queste ovviamente sono solamente ipotesi e ci vorrà ancora qualche mese, per capire quali saranno le sorti del reality e del conduttore.

A questo punto non ci resta che aspettare questa sera per conoscere il vincitore di questa edizione e cosa farà col restante montepremi.