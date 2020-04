Elena Sofia Ricci, Che Dio Ci Aiuti: riprese ferme fino a data da definirsi.

Per colpa dell’emergenza Coronavirus sono moltissime le serie televisive che sono state fermate nelle loro riprese. L’emergenza e la necessità di arginare il contagio il prima possibile ha fatto sì che i set cinematografici e delle fiction chiudessero. Non solo in Italia, ma anche all’estero. Si ferma Grey’s Anatomy, si ferma il nostro Doc-Nelle Tue Mani e anche Che Dio Ci Aiuti 6. La sesta stagione della serie tv, molto amata dagli italiani è ferma e a raccontarlo è stata la stessa Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni.

Le riprese della fiction rimandate per il Coronavirus

Elena Sofia Ricci tornerà in televisione con Vivi e Lascia Vivere, su Rai 1. Una nuova fiction in sei puntate che andrà in onda a partire da giovedì 23 aprile. L’attrice interpreterà Laura Ruggero una donna, ma prima di tutto una mamma che scopre che il marito, musicista in una nave da crociera, ha una vita segreta. Il mondo le crolla addosso e per la donna bisogna letteralmente ricominciare da capo e cercare di convivere. Nella sua lunga intervista però l’attrice ha anche parlato del set di Che Dio Ci Aiuti 6 le cui riprese sarebbero dovute iniziare proprio in questi giorni ad Assisi, ma sono state chiaramente rimandate a tempo indeterminato.

Elena Sofia Ricci ha spiegato che la fede, in questi giorni così difficili e complicati, le dà molta forza. Nonostante si sia detta allergica alla serialità, questo personaggio le piace molto e non lo vuole “mollare”. Dalle anticipazioni che erano circolate mesi fa sapevamo infatti che sul set, oltre a lei, sarebbe tornata anche Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino.

La quarantena di Elena Sofia Ricci

Come sta vivendo Elena Sofia Ricci questa quarantena? L’attrice ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni che è un periodo particolare, che però lo sta utilizzando per recuperare serie tv che aveva perso, come The New Pope. Ma per lei niente tute o pigiami. Elena non vuole infatti mollare il colpo sul suo look, si veste al meglio e si mette anche il profumo.