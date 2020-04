Ascolti Tv, quanti italiani hanno guardato la finale del GF Vip? L’ultima puntata del reality ha battuto ogni record, splendida notizia per Signorini.

Questa strepitosa edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa. Per il quarto anno consecutivo, il più famoso reality di Canale 5 è andato in onda. Ed ha conquistato praticamente tutti. Lo testimonia il fatto che, ancora prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, la messa in onda dello show era stato prolungato fino al 27 Aprile. I motivi di questo successo, ammettiamolo, ne sono diversi. A partire, quindi, da Alfonso Signorini. Che è stato il primo conduttore del reality in tutta la storia del GF. Fino all’incredibile e sorprendente cast scelto. Per questo motivo, adesso, la domanda sorge in modo più che spontaneo: come saranno andati gli Ascolti della Tv della finale? Se fino a questo momento, il reality aveva registrato ottimi dati auditel, come sarà andata per l’ultima puntata? Ecco tutti i dettagli.

Finale Grande Fratello Vip, come sono andati gli Ascolti TV?

I colpi di scena durante la finale del Grande Fratello Vip, come immaginavamo, non sono affatto mancati. Numerose e tantissime, infatti, sono state le emozioni che, sia tutto il pubblico da casa che i sei concorrenti rimasti in gioco, hanno provato durante l’ultima puntata del reality. Motivo per cui gli Ascolti Tv di mercoledì 8 Aprile hanno registrato un vero e proprio record. Come dicevamo precedentemente, questa quarta edizione dello show si è dimostrata, sin dalla prima puntata, un vero e proprio successo. E lo testimoniano, non a caso, questi ultimi dati share. Sapete quanti italiani hanno assistito all’ultima puntata del reality di Canale 5? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente!

Le emozioni vissute durante questa ultima GF Vip sono state interminabile e smisurate. È proprio per questo motivo che gli Ascolti Tv hanno registrato un vero e proprio successo. Pensate, più di 4 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 23,17% di share, hanno preferito assistere a questa finale del reality.