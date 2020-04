GF Vip, Sossio finisce in lacrime: sorpresa e proposta in diretta a Ursula

GF Vip, Sossio finisce in lacrime: sorpresa e proposta in diretta alla sua compagna Ursula Bennardo, ecco cos’è successo durante la finale.

Il Grande Fratello Vip sta regalando grandissime emozioni anche durante la finale. Tra poco scopriremo il vincitore della quarta edizione del reality. Intanto, però, sta accadendo un po’ di tutto in puntata. Alfonso Signorini è in studio a Cologno Monzese insieme a Pupo, mentre Wanda Nara si è collegata con loro da casa per salutare il pubblico, spiegando anche il motivo per cui ha preferito non andare in studio. In collegamento anche tutti gli ex concorrenti, ad eccezione di Barbara Alberti e Valeria Marini, mentre Licia Nunez e Antonio Zequila sono in diretta dagli studi di Cinecittà. La puntata, dunque, è molto ‘particolare’, come del resto tutte le altre da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus. Gli animi si sono subito surriscaldati a inizio serata, quando Zequila ha duramente attaccato Sossio, accusandolo di non pagare gli alimenti alla sua ex moglie. Il calciatore si è infuriato e ha risposto con veemenza all’ex coinquilino, tanto che anche Alfonso Signorini si è sentito di intervenire per calmare gli animi. Poco dopo, però, Sossio è stato anche protagonista di un momento molto emozionante, in cui si è sciolto in lacrime: ecco cos’è successo.

GF Vip, Sossio si scioglie in lacrime: la sorpresa dei figli e la proposta a Ursula in diretta, ecco cos’è successo

Sossio Aruta è uno dei grandi protagonisti della finale del Grande Fratello Vip. Dopo un duro scontro con Antonio Zequila, il calciatore è andato al televoto con Antonella Elia e ha vinto, arrivando così tra i primi tre. Ma non è finita, perché Sossio ha anche ricevuto un’emozionante sorpresa in diretta. I suoi figli, infatti, gli hanno mandato due lettere, facendolo sciogliere in lacrime. Un momento molto dolce per il ‘re Leone’, che subito dopo ha avuto l’opportunità di parlare in diretta con la sua compagna Ursula Bennardo, madre di sua figlia Bianca. I due si sono abbracciati virtualmente, scambiandosi ancora una volta dichiarazioni e parole d’amore. Ma non solo, perché Sossio ha anche fatto ufficialmente alla sua compagna una proposta di matrimonio: “Quando uscirò da qui e tutto andrà bene, voglio che diventi mia moglie”, ha detto Aruta, che ha ricevuto il ‘sì’ di Ursula. “Per me è come se già fossimo sposati, perché un figlio unisce ancora di più del matrimonio, ma sicuramente diventeremo marito e moglie ufficialmente”, ha risposto la Bennardo.

Emozione e lacrime in diretta per Sossio, che ora aspetta solo di conoscere il verdetto finale del pubblico, che tra poco sceglierà il vincitore del Grande Fratello Vip.