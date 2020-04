Ecco cosa vedere in tv il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020: per voi una guida ai programmi Rai, Mediaset e Sky!

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti gli italiani a restare in casa anche per le vacanze Pasquali. Nessuna gita o pranzo all’aperto: l’epidemia che ha colpito il mondo in questo momento non permette di uscire per evitare ulteriori contagi. Per fortuna il piccolo schermo viene in soccorso e regala programmi e film davvero incredibili il giorno di Pasqua! Ecco tutto il palinsesto tv di Rai, Mediaset e Sky!

Pasqua 2020, cosa vedere in tv: guida ai palinsesti Rai, Mediaset e Sky

In occasione della Pasqua, alle 10.50 su Rai Uno andrà in onda la Santa Messa celebrata da Papa Francesco con Benedizione Urbi et Orbi. Seguirà ‘Pasqua con Linea Verde’. Inoltre il primo canale della Rai propone un prime time in tema: andrà in onda ‘Jesus’, film del ’99 con Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Gary Oldman e Luca Zingaretti. Rai Due trasmetterà alle 9 ‘Sulla via di Damasco’, a seguire programmi a tema religioso (O anche no, Protestantesimo): poi darà spazio alle famiglie con la messa in onda di ‘Una notte al museo’. A partire dalle 14 ci sarà la trilogia del famoso film con Ben Stiller e Robin Williams. In prima serata vedremo Fabio Fazio con il suo ‘Che tempo che fa’: il conduttore ha deciso di andare ugualmente in onda nonostante il giorno festivo. Rai Tre propone le grandi interviste di Enzo Biagi: per il giorno di Pasqua sarà mandato in onda lo speciale dedicato a Papa Giovanni Paolo II, ‘Papa Wojtyla appunti di un prete polacco’ alle 13. In prima serata andrà in onda il cartone ‘Emoji: accendi le emozioni’. Su Rai 4 potranno sintonizzarsi i giovani: in programma ci sono ‘Gatta Cenerentola’ alle 19.45 ed il fantasy ‘Dragon’ alle 21.20. Su Rai Movie andrà in onda ‘Il pranzo della domenica’ alle 15.55: un film con un super cast! Su Rai Premium ci sarà ‘Gesù di Nazareth’ di Franco Zeffirelli: le prime due puntate vanno in onda sabato 11 aprile alle 16, le altre due domenica sempre alle 16. Rai Storia trasmetterà ‘Francesco’ alle 21.15. Su Rai Gulp ci sarà ‘Angry Birds – il Film’ alle 14.10 ed alle 20.30. Su RaiPlay ci sarà l’anteprima della nuova serie su Topo Gigio, oltre che una selezione di ‘Storie sacre’ tra film e fiction.

Passiamo a Mediaset: Canale 5 apre la programmazione con il film ‘Tommaso’. Alle 10 andrà in onda la Santa Messa, alle 14 invece il film con Luca Argentero, ‘Solo un padre’. In prima serata ‘Il Papa Buono’ prenderà il posto di Live Non è la D’Urso. Italia 1 propone una giornata all’insegna della fantascienza: alle 14 ‘Superman Returns’, alle 21.15 ‘Star Wars: il risveglio della Forza’ ed alle 23.50 ‘Blade Runner’. Rete 4 regala una maratona con film a tema: alle 15 ‘Ben Hur’, mentre in serata alle 21.20 andrà in onda ‘Il re dei re’.

Anche Sky regala una programmazione travolgente. Domenica 12 aprile su Sky Cinema #Iorestoacasa ci sarà ‘Il giorno più bello del mondo’, film di Alessandro Siani. Su SkyCinemaDue ci sarà ‘La passione di Cristo’, su SkyCinemaAction ‘Gods of Egypt’. Sky Cinema Comedy propone un omaggio ad Alberto Sordi. Alle 21.15 su Sky Arte ed alle 21.45 su Sky Cinema Comedy andrà in onda ‘Siamo tutti Alberto Sordi?’.

Per lo streaming invece bisogna sottolineare l’uscita del film ‘Un figlio di nome Erasmus’ con Luca e Paolo su Sky, TimVision, Chili, Google Play, You Tube, Rakuten TV, Huawei Video e Infinity.