Il giorno di Pasquetta 2020 tv e divano saranno i vostri compagni. Il piccolo schermo ha organizzato un palinsesto davvero incredibile: ecco le proposte più belle ed interessanti dei canali televisivi e dello streaming.

L’emergenza Coronavirus obbliga gli italiani a festeggiare Pasquetta in casa. Il Lunedì dell’Angelo del 13 aprile 2020 sarà inconsueto visto che i cittadini sono costretti a restare nelle proprie abitazioni per evitare eventuali ed ulteriori contagi di Covid-19. Divano e televisione prenderanno il posto di gite e pranzi all’aperto: per fortuna il piccolo schermo ha pensato proprio a tutti ed ha scelto programmi, film e cartoni animati davvero incredibili per rendere la giornata piacevole. Ecco la programmazione televisiva di Rai, Mediaset, Sky e straming.

Pasquetta 2020, cosa vedere in tv: palinsesti di Rai, Mediaset e Sky

Per Pasquetta 2020 Rai, Mediaset, Sky ed i canali streaming hanno scelto una fantastica programmazione. Il Lunedì dell’Angelo del 13 aprile 2020 non sarà come gli altri: l’emergenza Coronavirus non permette agli italiani di uscire, così divano e tv prenderanno il post di gite e pranzi all’aperto. Il piccolo schermo quest’anno entra in soccorso ed accontenta tutti.

La Rai offre sul primo canale la Santa messa, celebrata da Papa Francesco nella cappella di Casa Santa Marta in onda alle 7. Successivamente alle 14.10 andrà in onda Techetechetè dedicata al Trio Marchesini-Lopez-Solenghi: imperdibile! In prima serata invece su Rai Uno vedremo il Commissario Montalbano con una nuova replica dell’episodio Gatto e Cardellino. Su Rai Due andrà in onda ‘Stasera tutto è possibile’, in replica in prima serata: ci sarà tante risate e divertimento con il programma condotto da Stefano De Martino! Su Rai 3 andrà in onda ‘Parlo da sola Speciale Anna Marchesini’ alle 9.30, mentre in prima serata ci sarà la puntata di ‘Report’ dedicata all’emergenza Coronavirus. Nel corso della giornata andranno in onda come di consueto ‘Storie Italiane’, ‘La vita in diretta’ e ‘L’eredità’.

Mediaset il giorno di Pasquetta offre su Canale 5 ‘Animali fantastici e dove trovarli’. Italia 1 invece propone ‘Piccola peste‘ alle 16.15 ed Intolleranza zero alle 21.45. Rete 4 vedrà ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro. Su Mediaset Italia 2 andrà in onda la maratona ‘Friends’ a partire dalle 14.40 fino alle 18, poi le repliche di ‘Non è la Rai’ dalle 21.15 su Mediaset Extra e il doc ‘Maria Maddalena – i segreti rivelati’ alle 20.40 su Focus.

Per il Lunedì dell’Angelo, il 13 aprile 2020, Sky propone la prima visione gratis di ‘L’Immortale’, il film di Marco D’Amore che racconta la storia di ‘Ciro l’Immortale’ di Gomorra: su Sky Cinema Uno l’appuntamento è alle 21.15, su Sky Cinema #IoRestoACasa andrà in onda alle 21.45. Per l’occasione, su Sky Atlantic Maratone (canale 111) dal 10 al 13 aprile andrà in onda l’intera serie di Gomorra. Per le famiglie con i più piccoli, su Sky Cinema Family ci saranno ‘Zanna Bianca’ alle 14.30, Peter Pan alle 19.05 e Bernie il Delfino alle 22.45. Su Sky Cinema Dreamworks, in onda “Il gatto con gli stivali”, “Spirit – Cavallo selvaggio”, “I Croods” e “Dragon Trainer – Il mondo nascosto”.

Per finire, in streaming su Disney+ ci sarà Edward mani di forbice, e dal 10 sono disponibili sulla piattaforma ‘Il re Leone’, remake in live action del famoso cartone. Poi il corto animato ‘Maggie Simpson’ in Playdate with Destiny. RaiPlay manderà una nuova serie per ragazzi, Topo Gigio, che andrà in onda in tv in autunno.