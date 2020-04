Adriana Volpe nostalgica sui social: “Un ricordo del GF Vip”, ecco come si è mostrata la conduttrice.

È terminata mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena, che ha tenuto incollati i telespettatori per tre mesi. A vincere l’edizione è stata Paola Di Benedetto. La bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin ha battuto, a sorpresa, Paolo Ciavarro nello scontro finale, conquistando la maggior parte del pubblico. Pubblico che, però, nel corso dei mesi ha decretato anche quella che è stata la ‘vincitrice morale’ di questa edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Adriana Volpe, una delle concorrenti più amate di questa edizione. A causa di gravi problemi personali, la conduttrice ha dovuto lasciare il gioco, ma tutti sono più che sicuri che, in caso contrario, Adriana sarebbe arrivata tra i finalisti dello show. E ora che il reality è terminato, la Volpe si tiene in contatto con i suoi fan attraverso i social, in particolare Instagram. È proprio lì che, qualche ora fa, la conduttrice ha postato una foto in cui indossa proprio un ‘ricordo del GF’. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Adriana Volpe nostalgica sui social, “Un ricordo del GF Vip”: si tratta del cappello

Tra le concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio lei, Adriana Volpe. La conduttrice ha dovuto lasciare il gioco, in seguito al peggioramento delle condizioni di salute del suocero, scomparso poco dopo a causa del Coronavirus. Ma, al di là del finale triste, l’avventura della Volpe nella Casa del GF Vip è stata davvero molto intensa. La conduttrice ha conquistato gran parte del pubblico, così come tantissimi concorrenti nella casa: da Paola Di Benedetto, ad Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Adriana ha trovato veri amici nella Casa, durante un’esperienza che le resterà nel cuore. E la nostalgia per l’avventura nel reality è trapelata anche dall’ultimo post pubblicato su Instagram dalla Volpe. Uno scatto in cui la conduttrice indossa qualcosa di molto ‘particolare’, che è proprio un ricordo del GF Vip. Date un’occhiata:

Eh si, Adriana indossa un cappello che ha portato a casa proprio dal GF Vip. Un ‘momento nostalgia’ che i fan non hanno esitato a commentare. Boom di likes e commenti per il post della Volpe, che si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione del reality. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!