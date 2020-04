Pasqua 2020 in quarantena, la ricetta di Carlo Cracco per i suoi followers

Carlo Cracco svela la ricetta della simil crema catalana da fare con gli avanzi della Colomba di Pasqua 2020.

In questi giorni di quarantena gli italiani hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo cucinando. Sembra che mettersi ai fornelli o a impastare sia una sorta di anti-stress che aiuta a trascorrere meglio le giornata a casa per via dell’emergenza Coronavirus. Se le persone normale si cimentano con delle ricette basiche, ci sono anche gli chef stellati come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Ernst Knam, che tengono compagnia agli italiani cucinando per loro e con loro. Cosa che fino a poco tempo fa Carlo Cracco invece non aveva fatto. Questa volta però, in occasione della Pasqua 2020 che siamo costretti a trascorrere a casa, anche lo chef milanese ha deciso di fare un regalo ai suoi followers.

Carlo Cracco e la ricetta con gli avanzi di Colomba

Carlo Cracco, come ha spiegato nel suo post su Instagram, ha parlato durante un’intervista con il Corriere Milano, di varie ricette che si possono fare per Pasqua 2020 e, tra queste, ha ideato una specie di crema catalana da realizzare con gli avanzi della colomba. “Tanto lo so che l’avete già aperta e iniziata” ha scherzato lo chef su Instagram. Così Cracco ha deciso di dare la ricetta completa, con dosi, ingredienti e fasi di preparazione ai suoi followers, dichiarando: “Dal momento che è facile da replicare e potete farla tutti (più o meno!), vi indico di seguito la ricetta”.

Ingredienti e procedimenti

Per sei persone lo chef ha spiegato che servono 9 tuorli d’uovo, 750 grammi di panna, 100 grammi di zucchero, 200 grammi di colomba avanzata, 30 grammi di zucchero di canna, una arancia. Il procedimento poi è anche abbastanza semplice. Eccolo spiegato proprio dallo chef: “Miscelare ed amalgamare i tuorli con lo zucchero semolato aiutandosi con una frusta. Unire poco per volta la panna diluendo il composto continuando a rimestare sino ad incorporare tutta la panna. Unire al composto la scorza grattugiata dell’arancia fresca. Rompere a piccoli pezzi le parti di Colomba pasquale e distribuirli nelle sei cocotte. Versare il composto suddividendolo nelle 6 cocotte. Cuocere il tutto a bagnomaria in forno a 120°C per 25 minuti. Togliere dal forno, raffreddare e riposare in frigorifero per 2 ore circa”.

Vi sembra troppo complicato? Beh, non preoccupatevi perché Carlo Cracco ha la risposta pronta anche per voi, aspiranti chef. “Se è troppo complicato, mangiate solo la Colomba!”. Come dargli torto? Se la preparazione non viene o non abbiamo tempo per metterci ai fornelli, possiamo sempre deliziarci con la colomba base.