Kristen Stewart compie 30 anni e festeggia lontano dai riflettori e social: la dedica d’amore della compagna Dylan Meyer fa impazzire il web

Kristen Stewart è certamente una delle attrici più amate dalle teenager di un decennio fa e di moltissime anche oggi. Volto iconico della serie di Twilight ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il globo per la sua storia d’amore con il vampiro Edward Cullen. Era il 2008 quando usciva nelle sale mondiali il primo capitolo della saga col titolo di Twilight. il suo personaggio era quello di Isabella Swan, che l’ha resa celebre e amatissima, non tanto dalla critica, quanto dai fan. La saga le portò un’enorme successo e ha lavorato al fianco di Robert Pattinson fino all’ultimo capitolo ‘Breaking Down – Parte 2’. I due attori facevano coppia fissa non solo sul set, ma anche nella vita reale, per molti anni infatti sono stati legati sentimentalmente, fino a quando la donna non è stata paparazzata con un altro uomo. La fine della relazione con Pattinson fu un duro colpo e da allora ha avuto varie storie, nessuna finita troppo bene. Ma adesso pare proprio che la musica sia cambiata e nella vita dell’attrice ci sia una persona davvero speciale.

Kristen Stewart compie 30 anni: la dedica della compagna Dylan Meyer

Kristen Stewart dopo l’esperienza di Twilight ha recitato in moltissima altri film, che l’hanno consacrata nel panorama cinematografico mondiale. I tempi dell’adolescenza sono ormai superati e ieri la bella attrice ha compiuto 30 anni! Purtroppo sappiamo che l’attrice non ama i social, anzi in una vecchia intervista a CBS dichiarò: “Ci facciamo stalking a vicenda. Io faccio stalking, la gente fa stalking su di me e via dicendo. Siamo diventati tutti gli stalker di qualcuno: è come se fossimo tutti pedinati“. Quindi non sappiamo come abbia trascorso questo suo trentesimo compleanno, ciò che è certo, è che la compagna Dylan Meyer, le ha dedicato un dolcissimo post, in cui scrive: “E’ il compleanno di una delle mie persone preferite in assoluto, ci auguro di provare la grandezza di sentimenti che provo io nei suoi confronti. È un breve giro su questa terra, trascorrete il vostro tempo con qualcuno che vi ispira ad essere la migliore versione di voi stessi.”

Appuntamento con Twilight

Vi ricordiamo che da stasera, ogni venerdì su Italia Uno, andranno in onda i vari episodi della saga di Twilight. Da oggi per cinque settimane, in prima serata dalle 21:25 circa. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della saga fantasy.