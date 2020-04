Il Premier Giuseppe Conte parla in conferenza stampa nel pomeriggio

Giuseppe Conte parla in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile 2020, per fare il punto della situazione sul Mes e sulle ipotetiche proroghe delle misure restrittive

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà una conferenza stampa oggi 10 aprile 2020 nel pomeriggio. Si tratta di un appuntamento volto a fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Italia. Come si affronteranno i prossimi giorni? Ci saranno proroghe delle misure restrittive? Al momento, si parla di un possibile prolungamento fino al 3 maggio. Ma come si regolerà il Governo con tutte le categorie di lavoratori e con le fabbriche che per ora sono rimaste ferme? Stando ai dati forniti ieri dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli i malati affetti da Coronavirus nel nostro Paese sono al momento 96.877, di cui 28.399 ricoverati con sintomi e 64.873 quelli in isolamento domiciliare. Sono 28.470 invece le persone guarite.

Il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa nel pomeriggio

Giuseppe Conte ha già detto che nel corso della conferenza organizzata per oggi spiegherà agli italiani la sua posizione sul MES e quella del Governo: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiorno su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

A tal proposito, sono arrivate anche le parole del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Uno Mattina: “È stato un ottimo primo tempo, naturalmente adesso dobbiamo vincere la partita al Consiglio europeo. Sul Mes è stata eliminata ogni condizionalità, si è introdotto uno strumento facoltativo, una linea di liquidità fino al 2% del Pil, si potrà accedere senza condizione”. Gualtieri ha spiegato, inoltre, che ci sono delle condizioni necessarie e, anzi, fondamentali per l’Italia al fine di aderire alla proposta dell’Unione Europea. Senza di esse non si potrà siglare alcun accordo. La conferenza stampa di Conte è fissata per questo pomeriggio, aspetteremo con voi quelle che saranno le sue direttive.