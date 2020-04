Coronavirus | Cristina Parodi su Instagram: “Rinasceremo anche noi”

Cristina Parodi, Instagram: Rinasceremo anche noi. Il messaggio di speranza guardando alla forza della natura.

Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva molto famosa in tutta Italia, in questi giorni e mesi si sta dedicando con forza a tenere aggiornati tutti i suoi seguaci sulle condizioni della sua città, Bergamo. Sposata ormai da anni con il Sindaco, in questo difficile momento dovuto all’emergenza Coronavirus, sta cercando di tenere informati i suoi followers, sia sulle condizioni del contagio, sia su tutte le belle attività nate a sostegno proprio di Bergamo. Ma non solo. Cristina Parodi cerca infatti di comunicare sempre dei messaggi positivi a chi la legge.

Il messaggio di speranza prima di Pasqua

Da poco, Cristina Parodi, ha infatti scritto su Instagram un post “La natura rinasce 🌸Rinasceremo anche noi #uniticelafaremo #forzabergamo #buonagiornataatutti 🌺🌻”. Ad accompagnare questa didascalia una splendida foto di un albero in fiore. Non è l’unica infatti a postare svariate foto di come la natura prosegua nel suo corso quasi completamente ignara di ciò che accade agli abitanti della Terra. Il messaggio è di speranza. Cristina Parodi ha infatti voluto dire a tutti i suoi followers che andrà tutto bene se rimaniamo uniti, forti e continuiamo a stare a casa rispettando le indicazioni del Governo nonostante sia evidentemente complicato e difficile gestire la convivenza forzata con altri membri della famiglia o la solitudine.

L’impegno di Cristina Parodi durante l’emergenza

Cristina nei giorni scorsi è stata comunque pronta a dare tante belle notizie ai suoi seguaci come la distribuzione di “101.500 mascherine consegnate dal Cesvi al comune di Bergamo per essere distribuite gratuitamente ai cittadini dai negozi della città”. Ma non solo, ha anche condiviso e ringraziato tutti gli artisti che si sono prodigati in eventi live, come Noa, per raccogliere fondi per la Protezione Civile e per tutte le realtà di assistenza operanti nel territorio di Bergamo proprio in questi giorni così difficili.

Non mancano poi i ringraziamenti continui ai medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che si stanno dando da fare in questi giorni così difficili e complicati. Cristina Parodi del resto è sempre stata in prima linea nell’informazione