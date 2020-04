Ecco tutte le informazioni sulla Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Francesco in programma questa sera.

Comincia questa sera l’intero iter delle celebrazioni Pasquali. Quest’anno sarà una Pasqua particolare per tutti i cittadini costretti a restare in casa per via dell’emergenza Coronavirus: per fortuna la tv è corsa in soccorso ed ha regalato una programmazione davvero piacevole per i giorni di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2020. Questa sera sarà trasmessa live (anche in streaming) la Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Per la prima volta il Papa non sarà al Colosseo e presiederà una Via Crucis del tutto inedita a causa della pandemia. Leggerà le preghiere al termine di ognuna delle quattordici stazioni. Sarà il cappellano del carcere di Padova, don Marco Pozza, curatore delle mediazioni, a portare la croce a Piazza San Pietro deserta. La passerà tra i rappresentanti che si avvicenderanno nelle 14 stazioni. Ecco a che ora andrà in onda e dove sarà possibile vedere la celebrazione.

Papa Francesco, via Crucis 2020: dove vederla e a che ora inizia

Questa sera a partire dalle 20.50 su Rai Uno e su Tv2000 andrà in onda la Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Per la prima volta non sarà al Colosseo e sarà una Via Crucis del tutto inedita. Il silenzio sulla Piazza deserta sarà davvero assordante: San Pietro sarà illuminata da fiaccole e quando alla dodicesima stazione, al termine della lettura del Vangelo ‘E detto questo spirò’ si illuminerà la croce ed il Papa si inginocchierà ai suoi piedi. Il sacro rito che ricorda il Calvario di Cristo fino alla morte in croce, è in programma questa sera dalle 21.