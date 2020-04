Andrea Denver, la dedica per la fidanzata Anna dopo il GF Vip: il post su Instagram non passa inosservato.

Il Grande Fratello Vip si è concluso lo scorso mercoledì, ai concorrenti della quarta edizione sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Soprattutto coloro che sono riusciti ad arrivare fino all’ultimissima puntata, trasmessa mercoledì 8 aprile. Tra questi, c’è anche Andrea Denver, il bellissimo modello che ha incantato tutti, fuori e dentro la Casa! Di Andrea, però, abbiamo apprezzato anche l’estrema educazione e gentilezza, che l’hanno reso uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Ma le numerose fan del modello sono avvisate: nel suo cuore c’è spazio solo per Anna Wolf, la bellissima modella al quale è legato da un bel po’. Nella casa, Denver ha parlato spesso della loro relazione, pure rimanendo abbastanza riservato. Ma qualche ora fa, il modello ha deciso di ringraziare pubblicamente la sua donna, per il supporto di questi mesi. Ecco cosa è apparso nelle sue Instagram Stories.

Andrea Denver, la dedica per la fidanzata Anna Wolf dopo il GF Vip: “E grazie a lei per il supporto continuo”

Andrea Denver ha conquistato milioni di fan, durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip! Chi non vorrebbe al proprio fianco un uomo bello, sensibile e gentile come lui? Ebbene, le fan possono rassegnarsi. Nel cuore di Denver c’è spazio solo per lei, Anna Wolf, la bellissima modella alla quale è legato. Una storia bellissima, di cui Andrea ha parlato durante questa esperienza in tv, ma con discrezione. E, qualche ora fa, il modello ha dedicato una story su Instagram proprio alla sua compagna, che ha voluto ringraziare per il supporto continuo di questi mesi in cui è stato nella Casa. Curiosi di vedere il post? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, un gesto dolcissimo quello di Andrea Denver per la sua Anna, che, come potete vedere, è bellissima come lui. Una coppia che fa davvero venire voglia di innamorarsi! E voi, cosa aspettate a seguire l’ex gieffino su Instagram? Non ve ne pentirete!