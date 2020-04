Paola Di Benedetto, il video messaggio a Verissimo: “La mia felicità si è ridimensionata”; ecco cosa ha dichiarato nella clip trasmessa durante la puntata di oggi

Una puntata speciale, quella di oggi di Verissimo Le storie. Oltre alla raccolta di alcune tra le interviste più intense della trasmissione, sono stati mandati in onda video messaggi inediti di alcuni tra i personaggi più amati del momento. Da Giulia De Lellis ad Andrea Damante, e non poteva mancare la neo vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto. Nella clip trasmessa da Verissimo, Paola parla della sua meravigliosa esperienza nel reality, conclusasi nel migliore dei modi con la vittoria. Ma non nasconde lo shock per la realtà surreale che si è trovata di fronte, una volta uscita dalla casa. Ecco le sue parole.

Paola Di Benedetto, il video messaggio a Verissimo: “Surreale quello che ho trovato al mio ritorno”

Anche Paola Di Benedetto ha salutato gli amici di Verissimo, attraverso un video messaggio inviato direttamente dalla propria casa. La vincitrice del GF Vip 4 ammette di essere molto dispiaciuta per non potersi trovare in studio, per l’intervista ‘classica’ con Silvia Toffanin e per raccontare il viaggio incredibile all’interno del reality di Canale 5. “Sono tornata a casa, anche se un pezzo del mio cuore è rimasto in quella casa. Ancora non ci credo, aver vinto rappresenta la chiusura perfetta di questa folle avventura durata tre mesi.” Ma l’ex Madre Natura sottolinea come, a prescindere dal risultato finale, sia stata felice, per aver dato tutta se stessa. Ma il tono di Paola cambia improvvisamente, ricordando il difficile momento che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus: “La gioia è davvero poca, credevo che il Grande Fratello fosse un ‘esperienza surreale, anormale, invece ad essere surreale è stato tutto ciò che ho trovato al mio ritorno”. La Di Benedetto spiega che, nonostante la produzione del Gf li tenesse costantemente informati sulla situazione all’esterno, nessuno poteva mai immaginare tanto. “Questa è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma nel momento esatto in cui si è completata e sono uscita, la mia felicità è come se si fosse ridimensionata, davanti a una situazione così drammatica”.

Infine, un pensiero per i telespettatori del Grande Fratello Vip, che l’hanno seguita durante questi mesi: “Spero solo di aver regalato un po’ di leggerezza al pubblico e in queste settimane di grande paura e con tutta la voce che ho grido Andrà tutto bene!”