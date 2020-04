Lorella Cuccarini, la foto a 16 anni su Instagram fa impazzire i fan

La foto di Lorella Cuccarini a 16 anni insieme a Enzo Paolo Turchi lascia tutti senza parole.

Cosa fare in questi giorni di quarantena per il Coronavirus in cui siamo costretti a casa? Leggere, cucinare, ma anche mettere a posto. E deve essere proprio riordinando casa che Lorella Cuccarini, nota showgirl, ballerina e conduttrice, ha trovato questa polaroid speciale di quando aveva solo 16 anni.

Lorella Cuccarini da giovanissima, la foto a 16 anni

Lorella Cuccarini su Instagram ha infatti postato una foto che la ritrae a 16 anni dopo un saggio di danza insieme a Enzo Paolo Turchi, storico compagno di Carmen Russo. I due, entrambi ballerini, sono visibilmente stanchi, ma felici. Come spiega proprio la Cuccarini era la fine di un saggio: “Una polaroid che ferma un momento meraviglioso: la fine di un saggio di qualche anno fa😜 Distrutti ma felici!”. Lorella spiega poi che nella foto aveva solo 16 anni: “Avevo sedici anni e tanta voglia di esprimermi… Ti ricordi Enzo Paolo Turchi?”.

La didascalia che accompagna la foto poi spiega ai suoi fan e followers che in questi giorni in cui siamo costretti a casa, ha pensato di andare a cercare dei vecchi ricordi che portino nel cuore gioia e positività. Può essere questo, infatti, un bel modo per mettere in disparte i pensieri negativi e cercare di essere più positivi: “In questi giorni, ripescare nei ricordi belli del passato è salutare… Ci permette di irradiare di luce i nostri pensieri negativi❤️” ha chiosato la ballerina.

Lorella Cuccarini sta continuando a lavorare in questi giorni e tiene così compagnia a migliaia di italiani che, costretti a casa, hanno la televisione come compagna ed amica nella difficoltà. Con La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano infatti continuano a tenere informate le persone a casa sull’evoluzione del contagio e cercando anche di intrattenere. Il programma, visto la cancellazione di altri format per via dell’emergenza, sta andando in onda a partire dalle 14 ogni giorno (eccezion fatta per il venerdì santo in cui la prima parte del programma è stata sostituita da una puntata speciale di A Sua Immagine). Vista l’evoluzione della situazione è probabile che il programma andrà in onda in questo formato fino a fine aprile.