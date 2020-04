Camihawke, l’oroscopo della quarantena fa impazzire Instagram

L’oroscopo di Camihawke sulla quarantena segno per segno: il video diventa virale e fa impazzire Instagram.

Come stanno vivendo questi giorni di quarantena i vari segni zodiacali? A dirvelo ci pensa l’oroscopo di Camihawke, nome vero Camilla Boniardi. L’influencer, approdata anche in televisone nello show di Carlo Cracco intitolato Nella Mia Cucina, ha deciso di far sorridere tutti i suoi followers in questo difficile momento di lockdown per via dell’emergenza Coronavirus con un oroscopo video super simpatico e anche molto divertente.

Chi è Camihawke

Per chi non la conoscesse Camihawke ha quasi 1 milione di followers, è bellissima con i suoi lunghi capelli rossi e le lentiggini e ha conquistato tutti i suoi fan per svariati motivi. È simpatica, fa post originali e sembra la classica ragazza della porta accanto, l’amica che tutti vorremmo avere. Classe 1990, Camilla non è l’ultima arrivata, anzi. Ha una laurea in giurisprudenza, ha lavorato come speaker a Radio 2, è approdata a Fox Italia e appare nel video Manzarek di Canova. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è fidanzata con Aimone Romizi, frontman della band Fast Animals and Slow Kids.

L’oroscopo di Camihawke segno per segno

Sui social e chiaramente su Instagram dove va per la maggiore, Camihawke sta cercando di intrattenere tutti i suoi followers come meglio può. Anche lei, come tutti, è costretta in casa per la quarantena e quindi posta foto divertenti, video simpatici… insomma, tutto il possibile nel suo ventaglio di competenze per rendere questi giorni di lockdown meno duri. L’ultima idea è stata quella dell’Oroscopo “Quarantena Edisciò” come ha scritto l’influencer storpiando volutamente la parte inglese del testo. Così, complici i filtri di TikTok e un montaggio molto veloce, ecco che arriva il segno zodiacale di ognuno di noi raccontato in modo supera divertente, ma tremendamente reale.

C’è il capricorno che è muto da inizio quarantena, terrorizzato dalla situazione. Il Toro che passa da momenti in cui ama tutti e vuole la pace intorno a sé, ad attimi in cui invece vorrebbe mangiarsi tutti vivi. La vergine che organizza challenge folli in casa solo per rimettere tutto a posto. Insomma. Camihawke ci ha visto molto lungo e questo oroscopo da quarantena ha letteralmente fatto impazzire tutto il web.